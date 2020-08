Trotz der Corona-Situation sollen Kunden und Lieferanten „Messeluft schnuppern“ und von attraktiven Messekonditionen profitieren, weshalb die Kastner Gruppe ein virtuelles Messeformat entwickelte. Basierend am modernen Kastner WebShop wurde eine Messe-Plattform konzipiert, in der alle 200 Lieferanten ihre Produkte umfassend und übersichtlich präsentieren können.

„In dieser Art und Weise eine Messe abzuhalten ist eine absolute Neuheit in der Branche“, freut sich der geschäftsführende Gesellschafter Christof Kastner und hebt das Engagement des Teams rund um Maximilian Reiter und Andreas Hochstöger hervor, die in den vergangenen Wochen unermüdlich am Gelingen der Herausforderung gearbeitet haben. Bei der Herbstmesse können die Nah&Frisch Kaufleute die virtuelle Messe nutzen, bevor sich die virtuellen Tore für Bio-Fachhändler und Bio-Gastronomen öffnen.

Höchste Priorität bei der Konzeption der virtuellen Messe wurde auf Benutzerfreundlichkeit gelegt. Den Lieferanten wird eine Bühne geboten, um ihr Unternehmen und neue Produkte zu präsentieren. Die innovative Online-Messe bietet praktische Filterfunktionen, um spezielle Sortimente, wie Messe-Neuheiten oder Saison-Artikel, hervorzuheben. Über den Kastner WebShop können die Kunden ihre Messe-Bestellungen schnell und bequem abwickeln.

Ein besonderer Fokus liegt, auch im virtuellen Format, auf der persönlichen Betreuung – durch eine Videochatfunktion wurde der direkte Austausch zwischen Kunden, Lieferanten und Kastner und Biogast Fachberatern ermöglicht.