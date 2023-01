IT-Unternehmen "MP2" geht mit Ambitionen ins neue Jahr

Werbung

Auf ein erfolgreiches Neues. Die Unternehmensführung von „MP2 IT-Solutions“ lud zum Neujahrsempfang in die „MP2 Innovation Lounge“ in Wien ein. Auch die Mitarbeiter des Zwettler Standortes waren vor Ort. Die Veranstaltung wurde als „Hybrid-Event“ parallel auch online abgehalten, für alle, die nicht persönlich teilnehmen konnten.

Das Motto beim MP2-internen Neujahrsempfang: letITshine – sprich Digitalisierungslösungen und Services, die die IT zum Glänzen bringen und laufende Verbesserung. Dazu gab es durch einen externen Impulsvortrag von Robert Feistritzer von Comito spannenden Input und Inspiration – ganz im Sinne von „let IT shine“. „Innovationskraft braucht Know-how und das passende Gespür für Trends und Technologien“, so Gerlinde Macho von MP2 IT-Solutions. „Wir sind stolz auf unser Team und unser Tun.“

MP2 IT-Solutions blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück, und auch für dieses Jahr hat sich das Unternehmen hohe Ziele gesteckt. Es stehen zahlreiche Projekte, wie der jährliche VÖSI Softwareday im Herbst sowie der Österreichische Gesundheitswirtschaftskongress (ÖGWK) im Juni.

