Emma Walter feiert am 26. August ihren 102. Geburtstag. In ihren vielen Jahren hat sie so einiges erlebt.

Geboren ist sie 1919 im Hause ihrer Mutter Emma Winkler in Neupölla. Ihr Vater war der Schmiedemeister Ferdinand Frank. Erst am 30. Dezember 1919 heirateten die Eltern und kauften später das Haus Neupölla 79, wo sie eine Schmiede betrieben. Zu Emma gesellten sich drei Brüder. Ferdinand lernte seines Vaters Handwerk und wurde Huf- und Wagenschmiedemeister und nach der Gemeindezusammenlegung erster Bürgermeister der Marktgemeinde Pölla. Franz starb als Gefreiter des Afrika-Korps am 18. Dezember 1943 im 21. Lebensjahr, und auch Alfred fiel im Jahr darauf in seinem 20. Lebensjahr.

Emma besuchte vorerst die Volksschule in Neupölla. Die weitere Kindheit verlebte sie in Wegscheid bei der Hauer-Tante, welche dort ein Gasthaus und eine Landwirtschaft besaß. Zur Schule ging sie nun täglich nach Altpölla. In den damals noch recht strengen und schneereichen Wintern fuhr sie gerne mit dem Schlitten. Nach der Pflichtschule war sie als Haushaltshilfe, Kindermädchen und als Verkaufshilfe in der Gemischtwarenhandlung des Emmerich Kittler in Neupölla 14 für etwa sechs Jahre tätig.

Eine Hochzeit und drei Kinder

Zwei Häuser weiter lernte sie ihren späteren Gatten, den Bauernsohn Franz Walter, kennen und lieben. Die beiden heirateten am 15. Februar 1943 am Standesamt Altpölla. Die kirchliche Trauung folgte am Tag darauf in der Wallfahrtskirche Maria Dreieichen. Dorthin ging es mit dem Postauto und zurück per Anhalter mit dem Automobil des Grafen Kuefstein aus Greillenstein.

Drei Kindern schenkte Emma Walter das Leben: Helga, geboren 1941, Franz, geboren 1944, und Wolfgang, geboren 1957. Ihr Gatte Franz musste im September 1940 zur Deutschen Wehrmacht nach Frankreich einrücken und geriet dort im Sommer 1944 nach der Landung der Alliierten Truppen in Brest (Bretagne) in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Emma und ihre Schwiegermutter Theresia führten während der Kriegs- und Nachkriegszeit die kleine Landwirtschaft weiter. Franz kam im Februar 1946 nach harter Lagerarbeit als Holzfäller in Frankreich aus der Kriegsgefangenschaft zurück.

Der Aufbau der Landwirtschaft in der Nachkriegszeit erreichte 1956 nach zäher Arbeit mit dem Ankauf eines Steyr 15 – Kleintraktors einen Höhepunkt. Mit einem gebrauchten Schwarz-Weiß-Fernseher hielt 1965 eine Neuheit Einzug in den Haushalt.

Herzenswunsch und mehrere Reisen

Anfang der 70er-Jahre erkrankte der Familienvater Franz Walter an einem Wirbelsäulenleiden und wurde nach einem Bandscheibenvorfall im AKH Wien operiert, sodass die Landwirtschaft zuerst verkleinert und dann gänzlich verpachtet werden musste. Franz starb schließlich 1986 an den Folgen eines Schlaganfalles im 69. Lebensjahr.

Emma Walter erfüllte sich als gläubige Katholikin einen Herzenswunsch und pilgerte nach Lourdes und ins Heilige Land. Mit dem Seniorenbund nahm sie an zahlreichen Ausflügen und Reisen teil, bis sie Beschwerden in ihrer Mobilität einschränkten. Zwei Knieprothesen und schwere Stürze mit Wirbel- und Knochenbrüchen folgten. Nach einem Sturz im Sommer 2011 erhielt sie zusätzliche Betreuung durch die Volkshilfe Neupölla. Seit Dezember 2013 ist Intensivpflege notwendig. Nach einem schweren Schulterbruch und Lungenentzündungen verbringt sie ihre Zeit seit März 2015 im Pflegeheim St. Martin.