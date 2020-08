Nach dem Wirbel um die Komplettschließung der Sparkassenfiliale, die NÖN berichtete exklusiv (siehe hier und unten), konnte eine Lösung gefunden werden. Die Selbstbedienungszone bleibt bestehen.

So wird es auch künftig einen Automaten für Ein- und Auszahlungen, einen Überweisungsautomat sowie einen Kontoauszugsdrucker geben. Die Automaten sind weiterhin rund um die Uhr verfügbar.

Beratungsgespräche gegen telefonische Terminvereinbarung

Die Funktion „Einzahlungen“ ist ab 3. September verfügbar. Dafür gibt es im September eine „Einschulungs-Initiative“ der Sparkasse: Am 3., 10., 17. und 24. September ist jeweils in der Zeit von 13 bis 16 Uhr ein Mitarbeiter der Waldviertler Sparkasse vor Ort, um die neue Automatenfunktion „Einzahlungen“ vorzuzeigen. Ausführliche Beratungsgespräche können gegen telefonische Terminvereinbarung unter 050100/79590 gebucht werden.

Bürgermeister Günther Kröpfl zeigt sich im NÖN-Gespräch über den Verbleib der Selbstbedienungszone am Standort Neupölla glücklich. In einem Schreiben wendet er sich an die Gemeindebürger: „ Ja, wir wissen, dass Veränderungen in unserem Alltag nicht immer abwendbar sind, dennoch ist es für uns als Gemeindevertreter von großer Wichtigkeit, die gewohnte Infrastruktur zu erhalten, beziehungsweise zu modernisieren.“

Kröpfl und Vizebürgermeisterin Sandra Warnung betonen, dass die Versorgungssicherheit im Besonderen für die ältere Generation durch die individuellen Betreuungsgespräche gewährleistet bleibt.

