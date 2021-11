Şan’s Pizzeria zieht nach Göpfritz um

Seit dem 1. November hat die Marktgemeinde Göpfritz eine neue Pizzeria. Sie heißt Şan’s Pizzeria, befindet sich an der Haupstraße direkt neben der Post und wird von Solcan Şan geführt, die vorher in Allentsteig ein Lokal leitete.

Nachdem sie und der Pächter der der Allentsteiger Pizzeria getrennte Wege gehen, wagt Şan einen Neustart in Göpfritz. „Ich dachte immer, dass ich die Pizzeria bis zu meiner Pension betreiben würde. Schließlich war ich von Anfang an dabei“, erzählt Şan.

Nach der Kündigung in Allentsteig festigte sich der Entschluss, eine eigene Pizzeria zu eröffnen. Zuerst suchte Şan noch in Allentsteig nach einer neuen Örtlichkeit. Schließlich wurde sie in Göpfritz fündig.

Innenraum mit einer Künstlerin gestaltet

Gut einen Monat dauerten die Renovierungsarbeiten am auserkorenen Lokal. Umbau war keiner nötig, doch die Einrichtung musste aufgebaut werden. „Wir haben intensiv gearbeitet, manchmal bis drei Uhr früh“, schildert Şan. Einiges übernahm man direkt vom Allentsteiger Lokal. Gemeinsam mit einer Künstlerin wurde der Innenraum gestaltet. Über Facebook gab es laufend Updates zum Fortschritt. Interesse hätte man auf jeden Fall geweckt. Sogar Allentsteiger würden den neuen Standort von Solcan Şan auskundschaften.

Vorerst sieht der Plan vor, die Pizzeria als Imbiss zu führen. Etwa 80 Quadratmeter ist der Innenraum groß. Da das Gebäude aber noch größer ist, will Şan ihre Pizzeria in Zukunft ausweiten und zu einem größeren Gastgewerbe machen, ähnlich wie es auch in Allentsteig der Fall war. Ein rund 200 Quadratmeter großer Saal stünde zur Verfügung. Auch ein Gastgarten sei ab nächstem Frühjahr eine Option. Bei den Speisen bleibt der Hauptfokus auf Pizzen, aber auch Kebap, Burger und Nudeln will Şan anbieten. Dazu kommen noch originaler türkischer Kaffee und Süßigkeiten wie Baklava. Mehr also, als „nur“ eine Pizzeria? Man darf gespannt sein.