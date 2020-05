Auch wenn das Wetter derzeit noch nicht unbedingt zum Baden einlädt: Mit der Öffnung der Freibäder am 29. Mai erfolgt der nächste Schritt in Richtung „Normalität“ in der Coronakrise. Dabei gilt es aber, einige Auflagen einzuhalten.

Die wichtigste Neuerung: Die Gäste müssen sich entscheiden, ob sie ihren Aufenthalt im Hallen- oder Freibad verbringen wollen. „Hallenbadgäste bekommen zur Kontrolle ein eigenes Band für das Handgelenk. Sollte das Wetter im Verlauf des Tages stark umschlagen, können aber Hallenbadgäste nach Rücksprache an der Kassa nach draußen wechseln, Freibadgäste nach innen“, erklärt Stadträtin Anne Blauensteiner. Ein ständiges Hin- und Her soll so eingeschränkt werden.

Maximal 66 Gäste innen, 485 draußen

Das Hallenbad kann maximal für 66 Personen geöffnet werden. Die Liegenanzahl wurde bereits entsprechend reduziert. Die Duschen im Hallenbad sowie die lange Rutsche können nur von den Besuchern des Hallenbades genutzt werden. An den Einstiegen werden noch Infotafeln angebracht, die über die maximale Anzahl der Badegäste informiert: 61 Menschen dürfen im Hallenbad gleichzeitig ins Wasser. Beim Eingangs-Drehkreuz werden Plexiglaswände installiert: „Dort ist der Mindestabstand nicht möglich. Auch bei der Kassa haben wir diese Wände installiert“, erklärt Hannes Meisner.

Im Freibad bekommen maximal 485 Personen Einlass. Insgesamt stehen den Gästen zehn Quadratmeter Liegefläche pro Person zu. Im Freigelände stehen den Gästen so wie immer die Duschen sowie die Breitwasserrutsche zur Verfügung. Geschlossen bleiben vorläufig die Sauna, die Wärmekabine im Hallenbad sowie das Solarium.

Bei den Eintritten werden ausschließlich Kurzzeit-, Halbtages- und Tageskarten verkauft. Somit gibt es heuer keine Saisonkarten. Ein Gratis-Eintritt für „Geburtstagskinder“ und mit NÖ-Card ist nur dann möglich, wenn die höchstzulässige Besucheranzahl noch nicht erreicht ist. Dasselbe gilt auch für Gutscheine: Diese sind nur dann einlösbar, wenn die Kapazitätsgrenzen nicht überschritten werden.

Maskentragen beim Gang auf das Klo

Generell ist ein Abstand von mindestens einem Meter von Person zu Person einzuhalten, auch bei den Liegeplätzen. Außerdem müssen angebrachte Abstandsmarkierungen beachtet werden. Für Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt leben, gelten untereinander die Abstandsregeln nicht.

Der Mund-Nasen-Schutz (MNS) muss im Innenbereich (Eingangsbereich, in den sanitären Anlagen sowie im Umkleidebereich) getragen werden. Davon ausgenommen sind Feucht-Räume (Duschen und Schwimmhalle). In den Außenbereichen kann auf die Verwendung eines MNS verzichtet werden, wenn der Abstand von mindesten einem Meter eingehalten wird. Auf dem Weg zum Buffet oder den WC-Anlagen ist ein MNS notwendig.

Suche nach neuem Pächter

Eine große Änderung gab es auch beim Buffet: Nachdem das Paar Kristina Kakicova und Jan Slivka aus Budweis das Badcafé etwa eineinhalb Jahre lang betrieben haben, wurde der Pacht-Vertrag vor wenigen Tagen einvernehmlich gekündigt, erklärt Stadträtin Anne Blauensteiner. „Wir bemühen uns jetzt natürlich, so schnell wie möglich eine Nachfolge zu finden.“ Ob sich das bis zur Eröffnung am 29. Mai ausgeht, ist allerdings noch offen.