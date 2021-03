Der Zwettler Franz Almeder ist Koordinator der Corona-Teststraße in der Bezirksstadt Zwettl. Die NÖN bat ihn um eine erste Zwischenbilanz nach den ersten Testwochen, die mit 1. Februar gestartet worden sind. Seither gab es jede Menge Testungen, vor allem der Sonntags-Test-Termin wird von der Bevölkerung gerne angenommen.

NÖN: Wie zufrieden sind Sie mit dem bisherigen Ablauf der Teststraße im Stadtsaal? Wie schaut das Feedback der Menschen auf die Teststraßen aus?

Franz Almeder: Der Ablauf der Testungen läuft sehr gut. An den Sonntagen testeten bisher immer drei Mediziner oder medizinisch geschultes Personal. Das werden wir jetzt auf zwei reduzieren. Mittlerweile sind schon sehr viele Personen, die testen kommen, angemeldet. Da diese Anmeldung drei Monate ab dem letzten Test aktiv bleibt, ist das Bürokratische vor Ort nicht mehr so zeitaufwendig. Daher werden wir auch das Personal für die Anmeldung und die Auswertung um zwei Mitarbeiter reduzieren. Beschwerden gab es eigentlich nur, als die Rachenabstriche nicht mehr durchgeführt werden durften. Aber diese Regelung liegt ja nicht in unserem Bereich.

Wie viele Personen sind bei einem Testtermin überhaupt aktiv tätig?

Neben den Testern sind ab jetzt acht Personen im Einsatz. Das sind fallweise Gemeindemitarbeiter, viele Freiwillige und auch die Kassendamen vom Zwettlbad, das ja geschlossen ist. Wir haben ausreichend Freiwillige, die aus den Reihen der Schüler, Studenten, Pensionisten und Berufstätigen kommen und die gerne mithelfen.

Zunächst gab es Teststraßen in Zwettl, Martinsberg, Groß Gerungs und Allentsteig , dann sind Teststraßen auch noch in Schweiggers und Langschlag geschaffen worden. Ist das ausreichend?

Wo Teststraßen gemacht werden und wann diese geöffnet sind, diese Entscheidung obliegt den Gemeinden und Bürgermeistern. Wir in Zwettl haben geschaut, dass sich ein Test ca. alle 48 Stunden ausgeht und testen deshalb immer sonntags, dienstags und donnerstags.

Hat man aus heutiger Sicht genug Teststraßen, wenn die Öffnung der Gastronomie kommt? Oder wird man noch aufstocken müssen?

Ich persönlich glaube nicht, dass die derzeit angebotenen Testzeiten ausreichen werden. Wir werden längere Öffnungszeiten brauchen. Dafür wird möglicher das medizinische Personal, das testet, eine Herausforderung werden. Viele freiwillige Mitarbeiter des Roten Kreuzes, die ja auch einen Beruf haben, könnten dafür vielleicht nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Anmeldungen und die Testauswertung werden kein Problem werden. Wir haben ausreichend Freiwillige.

Sie sind dafür verantwortlich, dass Material wie Test-Kits in ausreichender Menge vor Ort ist. Wie intensiv ist die Organisation?

Die Bestellung ist kein Problem. Man weiß nur nicht, welche Test-Kits angeliefert werden. Es gibt vier Firmen, die diese produzieren. Aber nicht bei allen Produkten sind Abstriche auch im äußeren Bereich der Nase möglich. Ich bestelle meist 5.000 Stück, die für rund drei Wochen reichen. Für die Auslieferung ist die Feuerwehr zuständig, das funktioniert sehr gut.

Wie sind Sie zu dieser sicherlich herausfordernden Aufgabe gekommen? Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Ich bin im Stadtamt für die EDV zuständig. Bei den beiden ersten Massentests war ich natürlich involviert und das war es. Seither koordiniere ich die Teststraße in Zwettl. Wünschen würde ich mir, dass wir diese Einrichtung bald nicht mehr benötigen und es wieder ein normales gesellschaftliches Leben gibt, natürlich auch eines beim SC Zwettl, wo ich auch Funktionär bin.