Nackte Philosophen in der Kammerbühne Ottenschlag

Die neue Produktion der Waldviertler Kammerbühne – „Der Freigeist“ von Eric-Emmanuel Schmitt – hatte mit zahlreichen Prominenten aus Wirtschaft und Theater Premiere.

Die ungewöhnliche Komödie spielt im 18. Jahrhundert in einem Pavillon und dreht sich um den französischen Philosophen Diderot (Oliver Roitinger). Spärlich bekleidet sitzt er der Malerin Therbouche (Madeleine Steinwender) Modell, die von ihm ein Nacktportrait malen will. Doch eigentlich sollte er für eine Enzyklopädie einen Artikel über „Moral“ schreiben. Es kommt zu einem Liebesgeplänkel zwischen den beiden, das jedoch von seinem Sekretär (Intendant Michael Mittermeir), der das Manuskript einfordert, und später von seiner verärgerten Frau (Doris Sabrina Krause) unterbrochen wird.

Ihr gegenüber vertritt er eine Moralvorstellung, die so gar nicht zu seinen philosophischen Erörterungen des Moralbegriffs passt. Dann wird Diderot von seiner Tochter (Victoria Kirchner) mit einem merkwürdigen Ansinnen konfrontiert. Im zweiten Akt sorgt Madame Therbouche mit der Tochter des Pavillon-Besitzers (Valerie Anna Gruber) für eine böse Überraschung. Sie zeigt ihr wahres Gesicht und schockiert Diderot mit Details aus ihrem Lebenswandel, die teilweise nicht ganz jugendfrei sind.

Die Schauspieler spielten ihre Rollen brillant und waren von Regisseur Daniel Pascal bestens vorbereitet – auch was Mimik und Gestik betrifft. Drei von ihnen konnten in der Kammerbühne schon bei früheren Produktionen ihr Können zeigen: Madeleine Steinwender, Valerie Anna Gruber und natürlich Intendant Michael Mittermeir. Die größte Leistung vollbrachte Oliver Roitinger. Er war durchgehend auf der Bühne präsent und hatte dementsprechend lange Textpassagen. Mit Madeleine Steinwender in der zweiten Hauptrolle hatte er eine kongeniale Partnerin. www.kammerbuehne.at

