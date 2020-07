Das Bildungshaus Niedernondorf startete Anfang Juni seinen Betrieb und unterstützt in Kooperation mit dem AMS beschäftigungslose Personen. Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) konnte nun für die Teilnehmer eine zusätzliche Verbindung einführen.

„Was für viele Teilnehmer noch gefehlt hat, war eine gute öffentliche Verbindung, denn ein eigenes Auto gehört für unsere Klienten nicht zum Selbstverständlichen“, meint Sonja Zwazl, die Initiatorin des Projektes und ehemalige Wirtschaftskammerpräsidentin. So gibt es ab 6. Juli eine zusätzliche Verbindung der Linie 730, die werktags ab 8 Uhr in Zwettl Richtung Niedernondorf abfährt, sodass die Teilnehmer des Bildungshauses öffentlich anreisen können. Bestehende Verbindungen bleiben von der Änderung unberührt. Die Verbindungen sind unter anachb.vor.at beziehungsweise in der VOR AnachB App auffindbar.