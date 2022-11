Hohe Ehren der Kirche: Cäcilien-Medaille übergeben

In der Pfarre Großgöttfritz wurde nicht nur das Patrozinium des Hl. Leonhard, Schutzpatron der örtlichen Pfarrkirche, gefeiert, es wurde den langjährigen Mitgliedern des Kirchenchores gedankt und das Ehrenzeichen der Diözese St. Pölten und Urkunden von der Pfarre Großgöttfritz überreicht. Der ehemalige Pfarrer von Großöttfritz, Roman Gawlik, derzeit Pfarrer in den Pfarren Gurten, Senftenbach und Weilbach in der Diözese Linz, hat die Einladung des Kirchenchores gerne angenommen, um das Patrozinium gemeinsam mit der Pfarre zu feiern.

Pfarrgemeinderatssprecher Hubert Strasser gratulierte Gawlik nachträglich zu seinem Goldenen Weihejubiläum, und gemeinsam überreichten sie die Ehrenzeichen und die Urkunden. Manfred Hinterndorfer, Organist, Chorleiter und Mitglied des Kirchenchores seit 46 Jahren, erhielt für seine besonderen Verdienste als Kirchenchorleiter und Organist die Cäcilien-Medaille in Silber von der Diözese St. Pölten. Franziska Redl, Mitglied des Kirchenchores seit mehr als 60 Jahren, erhielt das Ehrenzeichen vom Hl. Hippolyt in Silber. Brigitte Jeitler, Martha Strasser, Erich Hag, Roland Wernhart und Wolfgang Wernhart, Mitglieder des Kirchenchores zwischen 32 und 35 Jahren, erhielten das Ehrenzeichen vom Hl. Hippolyt in Bronze. Dank- und Anerkennungsurkunden der Pfarre Großgöttfritz wurden an Gabriela Futterknecht, Silvia Gatterer, Claudia Heindl, Margit Heinzl, Verena Hinterndorfer, Martina Hofmann, Melanie Hofmann, Hermine Kurz, Sabine Palmetzhofer und Elisabeth Pöll überreicht.

