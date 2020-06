Nach fünf Jahren mühsamer Restaurierungsarbeiten ist es jetzt soweit: Das Bildungshaus Niedernondorf startet seinen Betrieb.

In Kooperation mit dem AMS können beschäftigungslose Personen seit 2. Juni Kurse belegen, um für den Arbeitsmarkt wieder „fit“ gemacht zu werden. Das Besondere: Die Teilnehmer haben unter der Woche auch die Möglichkeit, in dem Haus ein Zimmer zu beziehen. „Das Angebot richtet sich sowohl an junge Menschen ab 18 Jahren, als auch an ältere, die arbeitslos geworden sind“, erklärt Mitarbeiter Bernhard Herzberger.

Bis zu ein Jahr können die Teilnehmer so im Bildungshaus bleiben. Sie sollen in Form von Betriebspraktika bei Unternehmen tätig sein. Das Kursangebot läuft anfangs im Rahmen von 12 Wochenstunden und wird langsam bis zum sechsten Monat auf 34 gesteigert.

Aus Wirtshaus wurde Ausbildungszentrum

Ursprünglich war das Gebäude ein Wirtshaus. Auf Initiative des Vereins zur Förderung des Ausbildungszentrums Niedernondorf wurde es unter Obfrau und ehemalige Wirtschaftskammer-Präsidentin Sonja Zwazl umgebaut. Als Projektträger fungiert die „AZN Bildungshaus Niedernondorf GmbH“. Geschäftsführerin ist Eva Gonaus, die lange im Bereich Lehrstellen- und Konfliktberatung in der Wirtschaftskammer tätig war.

Fernseher, Wuzzler und Trainingsraum zur Verfügung

Das Angebot ist für die Teilnehmer kostenlos. Sie werden an Wochentagen mit Frühstück und Mittagessen versorgt. Im Erdgeschoss gibt es einen Aufenthaltsraum mit Fernseher, Kamin und Tischfußball-Tisch. In einer großen Küche kann gemeinsam gekocht werden, außerdem steht ein Garten sowie ein kleiner Trainingsraum zur Verfügung.

Aktuell nutzen drei Frauen und vier Männer das Kursangebot. Insgesamt sollen 14 Menschen das Bildungshaus regelmäßig „beleben“. Die Teilnehmer werden von den Regionalgeschäftsstellen des AMS auf das neue Angebot hingewiesen und zu einem Informationstag eingeladen. Im persönlichen Gespräch wird abgeklärt, ob eine Teilnahme infrage kommt.

Selbst Hand anlegen

Ganz abgeschlossen sind die Sanierungsarbeiten noch nicht. So soll gemeinsam mit den Bewohnern der Dachboden auf Vordermann gebracht, im Garten ein neues Pflaster verlegt werden.

In Kleingruppen können die Kursteilnehmer neben dem Schulungsangebot in Arbeitsbereiche schnuppern, darunter: Gastronomie, Upcycling von Möbeln, Garten- und Grünflächenarbeiten sowie Reinigung und Hausservice. „Wir wollen individuell auf die Leute eingehen und sie inspirieren, damit sie Freude an der Arbeit finden“, sagt Herzberger.

Ministerin lobte Zwazl

Vor kurzem besuchte die Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend, Christin Aschbacher, das Ausbildungszentrum: „Ich danke daher Sonja Zwazl, dass sie dieses großartige Projekt ins Leben gerufen hat, um jungen Erwachsenen einen Einstieg und älteren Arbeitssuchenden einen Neustart ins Berufsleben zu ermöglichen.“

Sonja Zwazl selbst weist auf das gute Zusammenspiel von Wirtschaft und AMS hin und meint zum Bildungshaus: „Wir unterscheiden uns von anderen Projekten, indem wir junge und erfahrene Personen gemeinsam in dieser Qualifizierungsmaßnahme betreuen, die hier innerhalb eines Jahres fit für den Wiedereinstieg in einen Job oder eine entsprechend nachhaltige Lehr- oder Berufsausbildung gemacht werden.“