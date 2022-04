Arbeitslosenzahlen in Zwettl im Rekordtief

Werbung

Rekord in Zwettl: Im März gab es im Bezirk die niedrigste Zahl an Arbeitslosen seit Beginn der Aufzeichnung Anfang der 1960er-Jahre. Damit reiht sich Zwettl nur zu gut ins bundesweite Bild ein, denn die Zahlen sind vielerorts stark gesunken. In Zwettl waren Ende März 556 Personen (223 Frauen und 343 Männer) beim AMS als Jobsuchende registriert. Das sind 283 weniger als zur selben Zeit des Vorjahres.

Woher kommt dieser rasante Sinkflug? AMS-Bezirksstellenleiter Kurt Steinbauer gibt mehrere Gründe an: „In der Wirtschaft herrscht derzeit sehr hohe Auftragslage und damit viel Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräften. Andererseits muss man auch die demografische Entwicklung beachten. Die Baby-Boomer-Generation geht so langsam in Pension, und es gibt eine gewisse Lücke bei den Jungen.“ Die Zahl der erwerbsfähigen Personen sinkt und damit auch die Zahl der Arbeitslosen.

Fachkräftemangel ist das Problem der Stunde

Ganz ungetrübt sind die Rekordzahlen deshalb nicht. Noch dazu würde sich der Fachkräftemangel immer stärker bemerkbar machen. „Auch für einfache Tätigkeiten wird es immer schwieriger, Arbeitskräfte zu finden“, meint Steinbauer. Insgesamt seien die Zahlen schon positiv zu bewerten, da weniger Arbeitslose auch weniger Geld kosten. Die Betriebe stehen allerdings vor einer riesigen Herausforderung. Die Zahl der offenen Stellen lag Ende März bei 603, also höher als die der Arbeitslosen (556).

Unternehmen können nicht mehr wählerisch sein

Die Arbeitgeber sind dadurch enorm gefordert. Die Betriebe können es sich nur mehr schwer leisten, wählerisch zu sein. Auch in der Arbeitsvermittlung wird die Lage immer akuter. „Wir weisen bei den Firmenanfragen oft daraufhin, ob sie nicht das Anforderungsprofil etwas reduzieren können“, erzählt Steinbauer. Auch ältere Personen auf Arbeitssuche würden mehr Chancen auf einen Wiedereinstieg bekommen, als das früher noch der Fall war.

Viele Unternehmen würden sich darum bemühen, attraktivere Rahmenbedingungen für Arbeitssuchende zu bieten. „Sie haben erkannt, dass nicht sie sich mittlerweile die Menschen aussuchen, sondern umgekehrt“, schildert der Zwettler AMS-Chef.

Die Arbeitslosenzahlen werden nämlich weiter sinken, das steht bereits fest. Mehr als 100 der aktuell arbeitslos gemeldeten Menschen verfügen bereits über Einstellungszusagen und werden in den nächsten Wochen in einen Beruf starten. Erfolge kann das AMS auch im Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit verzeichnen. Im ersten Quartal machten die Berater des AMS Zwettl bereits über 1.138 Vermittlungsvorschläge. Knapp 1.100 Jobsuchende konnten heuer im ersten Quartal ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beenden. Im Vergleich zum März 2021 gibt es 51,2 Prozent weniger Langzeitarbeitslose.

Einen Effekt auf den Arbeitsmarkt könnte bald auch der Krieg in der Ukraine haben. Aktuell sind nicht mehr als sieben vertriebene Urkainer in ganz Niederösterreich beim AMS vorgemerkt. Mittelfristig dürfte die Zahl aber steigen. „Wir sind gut vorbereitet, um die Betroffenen so rasch wie möglich zu unterstützen. Sobald sie Zugang zu unseren Services haben, werden wir ihre Kompetenzen erheben, ihnen Deutschkurse und andere benötigte Schulungen ermöglichen und sie auf freie Stellen vermitteln“, verspricht Steinbauer.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.