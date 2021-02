Für die neuen Smart-Displays investierten die Schulgemeinden 21.000 Euro. Schulleiterin Brigitte Prock ist überzeugt, dass durch diese Maßnahme digitaler Unterricht besser gestaltet werden kann. „Außerdem bringen diese Displays einen enormen Motivationsschub bei der Erarbeitung neuer Lerninhalte“, meint sie. Da die Smartboards über eine integrierte Webcam und Mikrofon verfügen, können Schüler im Distance-learning „live“ in den Unterricht eingebunden werden. Die Schüler können nun zudem ihre Präsentationen, Hausübungen oder Videos direkt am Smart-Display anzeigen lassen und somit aktiv am Unterrichtsgeschehen mitwirken.

Die Bürgermeister der Schulgemeinden Arbesbach, Martin Frühwirth, und Altmelon, Manfred Stauderer, sind sich einig: „Für die Mittelschule Arbesbach bricht mit diesen Geräten eine neue Ära der Wissensvermittlung an und das erhöht gleichzeitig die Attraktivität des Schulstandorts.“ Auch Informatiklehrer Stefan Prinz ist von der Neuanschaffung überzeugt: „Kollegen werden ihren Unterricht sowohl mit digitalen als auch interaktiven Inhalten gestalten und Lernpakte schneller bereitstellen können.“