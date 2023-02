Kuchenverkauf hilft Bebenopfern aus Türkei und Syrien

Diese süßen Köstlichkeiten verkauften sie dann am darauffolgenden Schultag, dem ersten Schultag des zweiten Semesters, in der Schulgemeinschaft. Das durch den Kuchenverkauf eingenommene Geld von 463,81 Euro wollen die Schüler den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien spenden.

Fritz Weber, Sandra Purker , Andrea Neuwirth und die Schüler helfen mit 600 Euro. Foto: privat

Begeistert rundete Direktor Fritz Weber vom Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs, das ja Kooperationspartner der Schule ist, den Betrag auf. Somit konnten gemeinsam an das Rote Kreuz insgesamt 600 Euro übergeben werden.

