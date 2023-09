Das ganze Waldviertel am Wiener Rathausplatz

Gastgeber und Spezialisten informieren über das Urlaubs-, Freizeit- und Gesundheitsangebot im Waldviertel, die Handwerker lassen sich bei der Arbeit über die Schultern schauen und das dicht gedrängte Rahmenprogramm ist wie immer einzigartig. Spannendes Schauhandwerk und Kochvorführungen, unterhaltsame Live-Musik auf der Bühne und Wandermusikanten am ganzen Festgelände sorgen wieder für Lebensfreude pur am Wiener Rathausplatz, den man in diesen Tagen fast mit dem echten Waldviertel verwechseln könnte.