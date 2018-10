Drei Monate lang wurde im Zuge der Niederösterreich-Challenge gelaufen, gewandert und mit dem Rad gefahren, um im landesweiten Gemeinderanking ganz nach vorne zu kommen.

Ende September wurden die Konten geschlossen und abgerechnet: Damit stand bei der Siegerehrung in der Vorwoche fest: Zwettl hat zum zweiten Mal in Folge in der Kategorie über 10.000 Einwohner den dritten Platz erreicht. Bad Vöslau siegte mit 22 Bewegungsminuten pro Einwohner, dahinter folgte Waidhofen an der Ybbs mit 15 Minuten. Zwettl erreichte mit 12 Minuten den dritten Platz.

"Herausragende Einzelleistungen erzielt"

Was Josef Zlabinger, Sportstadtrat der fast 11.000 Einwohner großen Stadtgemeinde Zwettl freut: „Nur rund 40 Bürger unserer Stadtgemeinde haben heuer bei der NÖ Challenge mitgemacht. Dabei wurden herausragende Einzelleistungen erzielt“, lobt der Stadtrat.

Die beste Zwettler Teilnehmerin war Verena Rogner aus Eschabruck, die unglaubliche 13.821 Bewegungsminuten absolvierte. Gleich danach folgte ihr Nachbar Hermann Zeilinger mit 12.650 Minuten. Beide besitzen einen Hund und haben sich gegenseitig zu dieser Ausnahmeleistung hochgepuscht, meint Zlabinger. Mit 11.819 Minuten erbrachte auch Waltraud Gotzbachner aus Unterrabenthan eine außerordentliche Leistung. Lukas Schlosser belegte mit 9.564 Minuten Platz vier gefolgt von Andreas Grötzl mit 9.137 Minuten.

„Wenn sich die Teilnehmerzahl nur verdoppeln würde, können wir locker den ersten Platz heimfahren“, animiert Zlabinger schon jetzt die Zwettler Bürger, nächstes Jahr bei der Challenge mitzumachen.

Insgesamt wurden für die Challenge 8,6 Millionen Minuten Bewegung als 116.000 Einzelaktivitäten verbucht. „Großartig“, sagte Sportlandesrätin Petra Bohuslav zum sportlichen Output der Challange.