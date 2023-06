Zwettler Unternehmen sportlich in den Sommer

60 Kastner-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sammelten im Rahmen der Niederösterreichischen Firmenchallenge rund 148.436 Bewegungsminuten.

Die NÖ Firmenchallenge ist jedes Jahr ein Fixpunkt in den Terminkalendern der Kastner-Mitarbeiter: Von März bis Mai werden vom Sportland Niederösterreich gemeinsam mit der Wirtschaftskammer, ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes und Sodexo die aktivsten Firmen Niederösterreichs gesucht.

Das Ziel der Challenge ist es, Berufstätige zu motivieren, Sport vermehrt in den Arbeitsalltag zu integrieren. Denn Bewegung in der freien Natur Stress und körperliche Beschwerden vorbeugt und sich positiv auf die Gesundheit und Leistungsfähigkeit auswirkt. Egal ob Spazieren, Laufen, Wandern, Fahrradfahren, Inlineskaten, Golfen oder Wintersportaktivitäten wie Langlaufen und Skitouren – jede Bewegungsminute in der frischen Luft wurde von der spusu-App aufgezeichnet und auf das gemeinsame Bewegungskonto gebucht.

Von insgesamt 593 teilnehmenden Firmen in allen Kategorien konnte Kastner in der Kategorie „250+ Mitarbeiter“ den hervorragenden 18. Platz erzielen. Die Top 3 Minutensammler der Kastner-Gruppe sind hier besonders hervorzuheben: Claudia Holm mit 21.404 Minuten, Leopold Zottl mit 20.623 Minuten und Andrea Bauer mit 14.482 Minuten. Als kleine Belohnung für diese tollen Leistungen erhielten die drei jeweils einen Apfelbaum.