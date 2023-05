Die Geschichte der Museumsbahn in Zwettl

Die Sonderausstellung des Museums-Lokalbahnvereines Zwettl wurde am 27. Mai mit dem Beginn der Museumssaison und mit dem NÖ Museumsfrühling eröffnet. Obmann Karl Wasinger konnte als Ehrengäste Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller und Landtagsabgeordnete Silvia Moser sowie Mitglieder des Vereines und Gäste begrüßen. Karl Wasinger gab einen Rückblick über die vielen Tätigkeiten des Jahres 2022 wie: Sonderfahrten der Osterzüge, Adventfahrten, 100 Jahre Niederösterreich, Waldviertler Dampftage und über den Vereinsbetrieb von Fahrzeugrestaurierung und Instandhaltung. Weiters präsentierte Obmann Karl Wasinger den frisch aufgearbeiteten Triebwagenbeiwagen BDT 7137.03. Dieser Waggon ist der einzige noch erhaltene Wagen dieser Art, aus einer Serie von vier Personenwaggons mit Dienst- und Gepäcksabteil umgebauten Spantenwagen. Mit den dementsprechenden Arbeiten wurde 2021 begonnen und es wurden bis heute 1.851 Arbeitsstunden geleistet und die Gesamtprojektkosten belaufen sich auf 48.605 Euro. Grußworte kamen von Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller und Landtagsabgeordneter Silvia Moser die meinten, dieser Verein sei einzigartig für die Gemeinde und für den Tourismus. Anerkennung und Dank wurden für den Obmann mit seinem Team ausgesprochen, verbunden mit den besten Wünschen für eine gute Saison. Für die musikalische Umrahmung sorgten Katharina Kastner und Kerstin Weichselbaum auf ihrer Bratsche. Das Museum befindet sich im ehemaligen Warteraum des Bahnhofes Zwettl, hier wird auch die Sonderausstellung über die Entstehungsgeschichte der Spantenwagen präsentiert. Die Fahrzeugsammlung kann 150 Meter vom Bahnhof entfernt, am Freigelände des Vereines besichtigt werden. Die nächste Veranstaltung findet am 25. Juni unter dem Motto „Traktor, Dampf und Blechmusik“ statt.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.