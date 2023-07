Karpfen-Hoheiten auf Schloss Waldreichs gekrönt

Der NÖ Teichwirte verband lud letzten Freitag zur Generalversammlung ins Schloss Waldreichs. Dabei wurde in statutengemäßer Wahl der Vorstand bestätigt. Obmann bleibt weitere fünf Jahre Ferdinand Trautmannsdorff (Gut Dornau, Leobersdorf), ebenso bestätigt wurde sein Stellvertreter Andreas Kainz (Teichwirtschaft Kainz, Waidhofen). Kainz wird wieder mit den waldviertelspezifischen Agenden betraut sein und nennt auch „die heuer gelungene Einreichung der Waldviertler Karpfenteichwirtschaft als landwirtschaftliches Kulturerbe von globaler Bedeutung bei der Welternährungsorganisation (FAO)“ als „großen Erfolg, um verstärkt auf die Leistungen der Teichwirtschaft aufmerksam zu machen“.

Zukunft der heimischen Fischzucht hat Priorität

Für Obmann Trautmannsdorff hat der Ausbau der nachhaltigen Fischzucht in Niederösterreich auch in den nächsten Jahren Priorität. Das Halten des Wassers in der Landschaft diene nicht nur der Fischzucht, sondern habe auch positive Effekte für das Klima, Fauna und Flora. „Die regionale Fischzucht hat auch kurze Transportwege“, weiß er. Dazu bedürfe es auch weiterer Teiche. „Die Betriebe müssen auch in Zukunft arbeiten und sich der Zeit anpassen können“, so Trautmannsdorff weiter. Neben all den Themen wie Aus- und Weiterbildung in der Teichwirtschaft und die Fischräuber-Problematik ist ihm die Verschlankung von behördlichen Genehmigungsverfahren ein großes Anliegen. „Mittlerweile sind nahezu alle Strategiepapiere, ob auf Landes-, Bundes- oder EU-Ebene, davon geprägt, die heimische Fischproduktion auszubauen und erhöhen zu wollen. Alle wollen also nachhaltigen Fisch, und das freut uns. Aber auf Teichebene nimmt der bürokratische Aufwand für uns Teichwirte stetig zu. Das führt laufend zu noch mehr Monitoring- und Dokumentationsaufwand, bei dem aber kein einziger Fisch zusätzlich produziert wird. Was wir dringend brauchen, sind also gute Rahmenbedingungen durch gezielten Bürokratieabbau, insbesondere in den aktuellen Zeiten der Teuerung. Sonst wird es kaum eine Mehrproduktion in der Teichwirtschaft geben.“

Mottenteiche getauft

Vor der Generalversammlung vollzog die bisherige Karpfenkönigin Luna I noch die Taufe der Mottenteiche, die zu Gut Ottenstein gehören und unweit von Schloss Waldreichs liegen. Dabei handelt es sich um kleinere Teiche, die primär der Fischvermehrung dienen. Der Name stammt von der naheliegenden Ortschaft Kleinmotten und wird nun Eingang in die amtliche Österreichkarte über das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen finden, wo der NÖ Teichwirteverband den Flurnamen bekannt gibt.

Nach Tagung und Wahl übergab sie nach fünf Jahren als Repräsentantin der Karpfenteichwirtschaft ihre Krone. „Es war beruflich nicht mehr vereinbar. Geplant waren drei Jahre, es sind mehr geworden“, so Luna Nosko aus Amaliendorf. Karpfenkönigin wird von Prinzessin unterstützt Danach legte sie ihr Amt zurück, ein Bildband, übergeben von den Geschäftsführern des Teichwirteverbandes Melanie Haslauer und Leo Kirchmaier, wird ihre Tätigkeit unvergesslich machen.

Die Krone wurde von Andrea Wagner, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer NÖ, abgenommen und der neuen Karpfenkönigin übergeben. Sandra Esser (26) stammt aus St. Leonhard (Bezirk Krems) und arbeitet auf Gut Ottenstein in der Direktvermarktung. Sie freut sich auf ihre Aufgabe: „Ich will dieTop-Qualität des Waldviertler Karpfen unter die Leute bringen“, ist sie überzeugt.

Karpfenkönigin erstmals von einer Karpfenprinzessin unterstützt

Michaela Altmann (22) stammt aus Friedersbach, arbeitet am Wurmhof Thaller und engagiert sich stark bei der Freiwilligen Feuerwehr Friedersbach in der Jugendbetreuung. Die Teichwirtschaft hat sie über familiäre Verbandelung zu Hofbauers Waldviertler Fische in Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) kennengelernt. Aktuell ist sie mittendrin im Seminar zur Teichranger-Ausbildung. Sie ist vom Waldviertler Karpfen überzeugt: „Ein super Produkt – und was man daraus alles machen kann.“ Die beiden jungen Frauen wollen in Zukunft manche Termine gemeinsam wahrnehmen oder sich aufteilen. Auf jeden Fall wollen sie viele Leute kennenlernen und Freundschaften knüpfen. Schärpen mit Karpfenleder appliziert Zum festlichen Akt gehörte natürlich auch die Übergabe des handgeschnitzten Zepters der Karpfenkönigin. Allerdings erhielten die beiden Karpfen-Durchlauchten neue Schärpen. Diese wurden von „Kreativ und Textil“ Ingrid Säuerl in Heidenreichstein hergestellt, appliziert mit Karpfenleder, produziert bei Yupitaze Fischleder, Georg Schuh bei Litschau (Bezirk Gmünd).

Mit einer interessanten Führung durch das Gut Ottenstein und kulinarischen Schmankerln, Freibier und Karpfenwein klang der festliche Nachmittag aus.