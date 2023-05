Delegation aus Zwettl bei Ecker-Wiederwahl

Der Wirtschaftsbund Niederösterreich hat bei der 19. Landesgruppenhauptversammlung in der Messe Tulln seine Neuwahlen abgehalten. Dabei wurde der amtierende Landesgruppenobmann und Präsident der NÖ Wirtschaftskammer Wolfgang Ecker in seiner Funktion bestätigt. Der Steinmetzmeister aus Wolfsgraben im Bezirk St. Pölten geht damit in seine zweite Periode als Obmann des NÖ Wirtschaftsbundes.

Aus dem Bezirk Zwettl waren Wirtschaftsbund-Bezirksgruppenobfrau Anne Blauensteiner, ihr Stellvertreter Christian Pichelbauer und Organisationsreferent Mario Müller-Kaas mit dabei.

