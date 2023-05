Zauber von „Gold und Rost“ in Roiten

Die Gemeinde Rappottenstein lud gemeinsam mit dem Museumsverein Roiten zur Vernissage der NöART Ausstellung „Edle Obererflächen“ ein. Kulturreferent Roland Stöger begrüßte gemeinsam mit Roswitha Straihammer von der NöART alle Anwesenden, unter ihnen auch der Kurator der Ausstellung, Hartwig Knack. Eine ganz besondere Freude war es den beiden auch, dass die gezeigte Ausstellung im Dorfmuseum von Roiten ihre Premiere feierte und dass auch fünf der insgesamt 21 ausstellenden Künstler persönlich anwesend waren.

Gegensätzliche Bedeutungsebenen

In seinen einführenden Worten ging anschließend Kurator Knack auf alle Künstler, von denen Werke in der Ausstellung zu sehen sind, ein. Gold und Rost können wohl kaum gegensätzlicher sein. Als Edelmetall kann Gold nicht oxidieren, verändert sich mit der Zeit normalerweise nicht und symbolisiert daher Unvergänglichkeit und die himmlischen Sphären der Götter. Rost hingegen steht seit der Eisenzeit als prozesshaftes Korrosionsprodukt landläufig für Zerstörung, Gewalt, Alter und Vergänglichkeit. Wenig andere Materialien weisen eine vergleichbare bedeutungsmäßige Vielfalt mit ähnlich zahlreichen und teilweise sogar gegensätzlichen Bedeutungsebenen auf.

Häufig setzen Künstler in ihren Werken Gold und Rost so ein, dass nicht eine, sondern gleichzeitig mehrere unterschiedliche, zum Teil auch widersprüchliche Lesarten möglich sind. Somit ist Gold zum Beispiel nicht nur ein sonnengleiches Lichtsymbol, sondern verkörpert gleichzeitig Geld, also irdische, vergängliche Schätze. Rost wird einerseits als Kennzeichen schlechter Qualität und Verfall wahrgenommen, thematisiert andererseits aber in romantisierender Weise die warmen, farbenfrohen Oberflächen alter metallener Industriedenkmäler und gilt schon längst als Signatur von Authentizität.

Zu keinem Zeitpunkt gab es eine Kunstrichtung oder eine dezidierte Künstlergruppe, in der die Auseinandersetzung mit Gold oder Rost ein zentrales Thema gewesen wäre. So stellt die Ausstellung eine außerordentliche Vielfalt an unterschiedlichen Ansätzen und Positionen mit jeweils individuellen Ansätzen vor, die sich dem Glanz, der Wärme, den Farben und dem Zauber von „Gold und Rost“ in der aktuellen Kunst verschreiben.

Die Vernissage wurde vom Roitner Ensemble „1-2-3 Quetscherei“ musikalisch umrahmt und die Ausstellung von Landtagsabgeordnetem Franz Mold eröffnet. Zu sehen ist die Ausstellung bis 21. Mai, jeweils am Wochenende und an Feiertagen zwischen 14 und 16.30 Uhr.

Folgende Künstler stellen in Roiten aus:

Werke dieser Künstlerinnen und Künstler sind vertreten Friedrich Erhart, Heinz Frigge, Martina Funder, Jakob Gasteiger, Behruz Heschmat, Talos Kedl, Gert Linke, Franz Mayrhofer, Szilvia Ortlieb, Tania Raschied, Uwe Reuter, Eva Sarközi Pusztai, Herwig Maria Stark, Hermann Staudinger, Maria Temnitschka, Gudrun Tischler, Jürgen Wagner, Sabine Watschka, Michael Wegerer, Josef Winkler, Reinhard Zich

