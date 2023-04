Mit Wolfsforscher am TÜPl: „Wolfsfamilie wächst nicht unermesslich“

Schon im letzten Sommer beantragt und nun von allen Stellen genehmigt, durfte ich als erste Journalistin Wolfsforscher Aldin Selimovic am TÜPl treffen, um alles über das einzige Wolfsforschungsprojekt in Österreich über Wölfe in freier Wildbahn zu erfahren. Mit dabei Simon Zauner, TÜPl-Berufsjäger und von Anfang an ins Forschungsprojekt eingebunden.

Es waren inhaltsreiche, spannende Stunden – wo mit meinen Erzählungen beginnen? Am besten am Anfang:

Im Sommer 2015 fand man am TÜPl die ersten Wildrisse. „Wir wussten damals noch nicht, womit wir es zu tun haben, und dachten anfangs auch an wildernde Hunde“, erinnert sich Berufsjäger Simon Zauner. Bereits kurz danach, Ende September, fand man erste Spuren (Fährten) eines Wolfes, und kurz darauf wurden auch Wolfsichtungen gemeldet. Losungen wurden analysiert. „Die DNA-Analyse ergab, dass es sich um zwei Individuen handelt“, berichtet Simon Zauner. Im Jahr darauf (2016) sind schon die ersten Jungen am TÜPl zur Welt gekommen, und 2019 startete das Wolfs-Forschungsprojekt unter der Leitung von Aldin Selimovic (Infobox ganz unten). Projektträger ist das Österreichische Bundesheer.

Foto: Sonja Eder

Selimovic und Zauner sehen große Bedeutung in diesem Forschungsprojekt, sind beide mit Begeisterung dabei. „Es ist ein sensibles Thema. Ich betrachte das Bild des Wolfes in Österreich hochwissenschaftlich und neutral – es ist wichtig, zu untersuchen, wie sich Wölfe in Österreich verhalten, wo gehen sie hin und wie verhalten sich jene, die hier einwandern“, so Aldin Selimovic. „Wir wissen über die Wölfe in Österreich noch verhältnismäßig wenig. Ich glaube nicht, dass sich Erkenntnisse über Wölfe in Polen oder in Yellowstone (USA) auf Österreich übertragen lassen. Ich sehe es kritisch, wenn Leute Literatur lesen und diese dann falsch interpretieren“, so der Wissenschaftler. Am TÜPl habe er die Möglichkeit, die Wölfe in freier Natur zu beobachten. Das Projekt läuft noch bis Ende 2025. Forschungsziel: Monitoring in ganz Österreich

Der Wolf läuft auf der TÜPl-Straße an einer Wildkamera vorbei. Foto: Aldin Selomovic

Sein Hauptanliegen ist das Monitoring von Wölfen, die Beobachtung ihres Bewegungsradius (woher sie kommen, wohin sie abwandern) und ihres Verhaltens. Weitere Forschungsinhalte sind die Raumnutzung von Wölfen in freier Wildbahn und genetische Untersuchungen, etwa von Losungen (Kot). Und nun starten zudem auch Untersuchungen, was die Hauptbeute von Wölfen ist.

Das Wolfsmonitoring soll in naher Zukunft auf ganz Österreich ausgeweitet werden, in seinem Wissenschafts-Team werde gerade erarbeitet, welche Methoden des Monitorings für die unterschiedlichen Gebiete Österreichs, von den Alpen bis zum Flachland, am besten geeignet sind. Denn das Monitoring müsse einerseits kostengünstig, gleichzeitig in Zusammenarbeit mit etwa der Jägerschaft umsetzbar sein.

"Eine Spielwiese für Wolf-Forschung" findet Aldin Selimovic am TÜPl vor. Für das Monitoring benötigt er viel Technik. Mit im Bild: Simon Zauner, Berufsjäger am TÜPl und von Anfang an ins Forschungsprojekt mit eingebunden. Foto: Sonja Eder

Hier konzentriert am TÜPl, können alle Methoden des Monitorings erprobt werden. Kameramonitoring mit über 70 Kameras unterschiedlicher Bauart, DNA-Analysen von Losungen und die Besenderung von Wölfen seien hier möglich. „Wir haben hier eine richtige Spielwiese für unsere Forschung, wenn auch mit strengen Regeln“, freut sich Selimovic. Hier würden sich – obwohl Sperrgebiet – Menschen bewegen und in der Natur arbeiten, es herrsche viel Verkehr und repräsentiere somit Aktivitäten eines Kulturraumes in Österreich. Krux sei allerdings, dass auf den Straßen des TÜPls die Straßenverkehrsordnung herrsche, im Winter etwa Schneeräumung stattfindet und Spuren dadurch vernichtet werden. Auch auf militärische Übungen müsse Rücksicht genommen werden.

Aufräumen von Gerüchten über Wölfe am TÜPl

Zuallererst konfrontiere ich Aldin Selimovic mit all den im Bezirk gehörten Vermutungen, dass die Wölfe am TÜPl ausgesetzt worden seien und sich die anderen Wolfsrudel im Waldviertel daraus abgespalten hätten. „Nein“, antwortet Selimovic, „alles Gerüchte“. Er klärt auf: „Die DNA-Analysen bestätigen, dass die Wolfsrudel im Waldviertel kein Verwandtschaftsverhältnis aufweisen.“ Auf die Herkunft des Elternpaares am TÜPl weise ebenfalls eine DNA-Analyse hin: Sie stammen aus zwei Gebieten im Osten Deutschlands. Überhaupt sei man durch Wissenschaft zu dem Ergebnis gekommen, dass die Wölfe im Waldviertel aus dem deutschen Tiefland, die Wölfe in Tirol etwa aus italienischen Gebieten kämen.

Simon Zauner erzählt schmunzelnd: „Vieles, was am TÜPl passiert, wirkt für die Menschen rundherum geheimnisvoll und führt zu Spekulationen“, deshalb finde er es gut, dass nun über das Forschungsprojekt berichtet wird. „In Zeiten, als wir nur zwei, drei Wölfe hier hatten, wurde überall geredet, dass es ein riesiges Wolfrudel hier am TÜPl gibt“, erinnert er sich.

Simon Zauner: „Vieles, was am TÜPl passiert, wirkt für die Menschen rundherum geheimnisvoll und führt zu Spekulationen“, deshalb finde er es gut, dass nun über das Forschungsprojekt berichtet wird. Im Bild: NÖN-Zwettl Redaktionsleiterin Sonja Eder und Wissenschafter und Wolfsforscher Aldin Selimovic. Foto: Aldin Selimovic

Wolfsrudel ist gut organisierte Familie

Aktuell sind zehn bis zwölf Wölfe am TÜPl, davon acht bis neun Jungtiere, die im Vorjahr geboren wurden. Ab einem Alter von acht bis zehn Monaten können die Jungen das Rudel schon verlassen. „Ein Rudel wächst nie ins Unermessliche“, ist Selimovic sicher. „Auch diese werden sich auf Wanderschaft machen.“ Eine Rudelgröße hänge immer von der Nahrungsmenge und Gebietsgröße ab, auch davon, wie weit ein anderes Wolfsrudel entfernt ist. Das TÜPl-Gebiet von rund 157 Quadratkilometern entspreche dem durchschnittlichen Gebiet eines Wolfsrudels.

„Es gibt unterschiedliche Persönlichkeiten unter den Wölfen. Der eine Jungwolf geht früh auf Wanderschaft, der andere bleibt noch ein wenig länger bei den Eltern.“ So weiß man, dass ein Rudel meist aus den Elterntieren und wenigen älteren Geschwistern besteht. Die jungen Wölfe würden weggehen, um sich zur Vermehrung mit anderer DNA zu vermischen. Deshalb seien am TÜPl stabil drei bis vier Wölfe. Auch verhalte sich ein Wolfsrudel in der Natur sehr familiär, erzählt Wolfsforscher Selimovic. Wenn ein Elterntier krank wird oder ausfällt, springt ein anderes ein. Aggressionen in der freien Natur innerhalb eines Rudels seien nicht bekannt. „Diese Auffälligkeiten stammen aus Beobachtungen der 1980er- Jahre bei Wölfen in Gehegen, die auch kein Verwandtschaftsverhältnis aufwiesen.“

Kurios: Wölfe nehmen gerne Wege und Straßen

Wir machen uns auf die Suche nach Wolfsspuren und fahren quer durch den TÜPl – irgendwo frage ich, in welchen Wald wir fahren. Die Herren schmunzeln: Die Losungen der Wölfe würden wir auf den Straßen am TÜPl finden! Aldin Selimovic klärt auf. „Wie jedes Wildtier schont auch der Wolf seine Kräfte. Er wandert auf Straßen, er stapft nicht durch tiefen Schnee oder durchs Dickicht. Tagsüber ruht der Wolf im Wald.“

Also starren wir alle vor uns auf die Straße auf der Suche nach „Wolfshaufen“. Und rasch werden wir fündig. Hier liegen in kurzen Abständen Wolfs-Losungen aus den vergangenen Tagen.

Also starren wir alle vor uns auf die Straße auf der Suche nach „Wolfshaufen“. Foto: Sonja Eder

Eine Losung sorgt für Erheiterung: Ist sie von einem Wolf oder einer Wildsau, denn Maisreste sind im Kot sichtbar. „Ein Wolf, der eine Wildsau gefressen hat“, einigen sich die Männer humorvoll. Foto: Sonja Eder

Wir fahren weiter zu einer Kreuzung, um die Wildkameras zu warten. Auch sie werden an Straßen befestigt, weil die Wölfe eben gerne die TÜPl-Straßen benützen. Heute wartet Aldin Selimovic die Kamera und tauscht die Speicherkarte. Je nach Verkehr am TÜPl und Aktivität der Wölfe werden bis zu 100 Fotos pro Tag aufgenommen, sie müssen gespeichert werden.

Kameramonitoring mit über 70 Kameras unterschiedlicher Bauart kommen am TÜPl zum Einsatz. Foto: Sonja Eder

An den anderen Tagen erledigt diese Aufgabe das Team der Ökologie am TÜPl. Einige Kameras senden die Aufnahmen an Selimovic, die er via App abrufen kann. Die Wölfe seien sehr interessiert an den Wildkameras. „Einer hat sogar an einer Kamera herumgeknabbert und sie an der Befestigung herumgedreht“, erzählt er. Noch heute sind die Zahnspuren an der Kamera zu sehen. Eine andere Kamera wurde von einem Wolf zerbissen. „Ein teurer Spaß“, weiß er.

Via App kann Wissenschafter Aldin Selimovic die Aktiviäten der Wölfe auf seinem Smartphone überwachen. Foto: Sonja Eder

Die Losungen am TÜPl werden gesammelt und dann in Bausch und Bogen im Labor analysiert. Das sei effizient und kostengünstiger.

Wirklich schwierig erweist sich das Besendern der Wölfe, um ihr Abwandern per GPS-Daten verfolgen zu können. Nicht das Anlegen des Sender-Halsbandes, sondern das „in die Falle-Locken“ des schlauen Wolfes sei herausfordernd.

Was der Forscher dazu aus seiner Trickkiste holt, erzählen wir online nächsten Sonntag.

Info: baer-wolf-luchs.at

www.tuepl.at

