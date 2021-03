NÖN: Sie veranstalten seit 33 Jahren für die Jeunesse Zwettl Veranstaltungen. War die Saison 2020 die herausforderndste bisher?

Andreas Teufl: Ja, es war das schlimmste Jahr. Die Jeunesse wie die gesamte Kulturszene hat ein Horrorjahr hinter sich und hofft natürlich, dass wir bald wieder aufsperren können, sobald es die Zahlen zulassen. Die Jeunesse Österreich ist durch die fehlenden Einnahmen seit März 2020 wirtschaftlich in große Schwierigkeiten geraten. Vor allem für die 21 Geschäftsstellen war die Situation nicht mehr rosig. Mit etwa 600 Konzerten sind wir österreichweit der größte Konzertveranstalter. Wenn da mit einem Schlag die Einnahmen fehlen, schaut es nicht gut aus. Vor allem weil die vereinbarten Honorare beglichen werden mussten und die Hilfe vom Bund auf sich warten ließ. Es waren ja noch keine Corona-klauseln in den Verträgen festgeschrieben.

Gab es Existenzängste?

Teufl: Im Juni stand für die Jeunesse Zwettl auch viel am Spiel, da Wien immer die Bundesländer finanziell zum Großteil abgesichert hat und jetzt der Fortbestand der Jeunesse Zwettl mit der Abdeckung des Angebots für klassische Musik nicht mehr gesichert war. Hochkultur ist ein schwieriges Pflaster. In der Stadt Zwettl interessiert das doch an die zehn Prozent. Zuerst war die Hoffnung da, dass sich die Situation bis zum Sommer entspannt. Wir haben das ganze Jahr über aber nichts mehr durchziehen können. Die Diskussion ging intern nicht mehr darüber, was wir umsetzen können, sondern nur mehr: „Wie überleben wir das?“ Aber auch mit der Gemeinde wurde eine passende Lösung gefunden und so kann das Angebot für unser Zwettler Publikum aufrecht erhalten bleiben.

Wie gehen Sie in die neue Saison, das Programm steht, die Coronasituation bleibt aber angespannt?

Teufl: Im Frühjahr haben wir drei Abendkonzerte geplant, wobei wir durch die anhaltende Krise das erste Konzert vom 5. April auf den 27. Juni verschieben mussten. Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht: Hier findet in einem neuen Format eine Sommermatinée um 11 Uhr als Outdoor-Veranstaltung statt. Wo ist noch nicht ganz sicher, aber bestimmt in der Stadt. Dieses neue Format könnte etwas Beständiges bleiben. Bei den Schulkonzerten bin ich mir nicht sicher, ob diese stattfinden können.

In der Kultur wurde und wird aktuell viel nach hinten verschoben: Stehen uns nach Corona besonders starke Kulturjahre bevor?

Teufl: Bei der Jeunesse wird nichts mitgenommen, sondern abgesagt. Wir vermeiden eine Ballung von Kulturveranstaltungen. Gerade in Zwettl gibt es viele Kulturinitiativen. Ich bleibe beim Programm bei einem gewissen Standard, natürlich brauche ich auch nicht mit nur zwei Konzerten in die Saison gehen.

Bei den Lockerungen hat man das Gefühl, dass auch die Kultur immer wieder leer ausgeht. Fühlen Sie sich „hinten angestellt“?

Teufl: Es ginge sicher mehr. In den Zwettler Stadtsaal bekäme ich sicher coronakompatibel 80 Leute hinein. Wir wollen spielen, im Notfall auch mit weniger Personen. Die Kultur ist sicher benachteiligt. Wir sind mit unseren Sicherheitskonzepten vorbildlich. Ich bin mir sicher, dass hier ganz wenig oder gar nichts passiert wäre.

Wie wichtig wäre Kultur für die Bevölkerung in den aktuell schwierigen Zeiten?

Teufl: Ich habe eine Mail als Reaktion auf das geplante Programm bekommen. Dort hat mir jemand geschrieben: „Ich freue mich, megageil!“ Die Musik hat eine Botschaft – sie bringt Freude, Liebe, Mut und Frieden. Sie ist nicht nur Unterhaltung. An die politischen Entscheidungsträger: Musik hat auch einen Auftrag für uns Menschen, sie ist der Nährboden und eines der Grundelemente für eine geistig gesunde und bessere Gesellschaft.

Sprichwort Förderung: Wird für die Kultur seitens der Politik aktuell genug getan?

Teufl: Die Förderung der Kultur hat vom Substantiellen her genauso die Pflichtaufgabe des öffentlichen Haushalts zu sein, wie zum Beispiel der Straßenbau oder die Beamtengehälter. Es ist schon seltsam, für die Kultur das Wort Subvention zu verwenden, die Ausgaben für einen Spielplatz oder einen Busbahnhof bezeichnet man nie als Subvention. Kultur ist kein Luxus, den man sich leistet, kürzt oder streicht, sondern eben wie gesagt der Boden für unsere Gesellschaft, egal ob es Hochkultur, Breitenkultur, Kinderkultur oder anderes ist. Kultur kostet. Dabei ist die Situation in Zwettl prekär, indem man Finanz- und Kulturstadtrat in einer Person vereint. Eine eigene Seniorenkultur ist in Zwettl leider noch nicht angekommen. Meine Konzeptideen habe ich dem Bürgermeister bereits vor der letzten Wahl geschildert und ich hoffe, dass er es gehört hat.

Was sind aktuelle Konzeptideen, woran arbeiten Sie?

Teufl: Wir haben einen tollen Stadtsaal, akustisch zwar problematisch, aber mit einer hervorragenden Infrastruktur und einem sehr guten Klavier. Aber trotzdem bin ich immer auf der Suche nach etwas Neuem, weg vom starren, klassischen Konzertformat im Stadtsaal und die klassische Musik lockerer, jugendfreundlicher und unkomplizierter zu präsentieren.

Wie kann das aussehen?

Teufl: Abzulehnen sind diese Frontalkonzerte, bei denen der Musiker überhaupt nichts zum Publikum spricht. Auch für die Jugend will ich neue Formate auch deswegen schaffen, weil ich glaube, dass die Jugend mit der steifen Konzertform nicht so gut zurechtkommt. Es ist nie die Musik, die sie ablehnen, sondern die Form der Veranstaltung. Sie fühlen sich im Schema F nicht so wohl. Auch die Konzertpause ist ein wichtiger Teil des ganzen Abends, hier trifft der Small Talk dazu.

Was erwarten Sie sich für die Zeit nach der Pandemie, wie wird sich die Kulturlandschaft verändern?

Teufl: Das Motto ist: Kooperation statt Konkurrenz! Die Zeichen im Kulturmanagement stehen auf Kooperation und Synergien unter den Vereinen und Institutionen, auch unter inhaltlich ganz unterschiedlichen Organisationen. Gerade in Zwettl mit einer Vielzahl an Kulturinitiativen wird die Zusammenarbeit von enormer Wichtigkeit sein und das nicht nur aus finanziellen Gründen. Vor der Pandemie gab es bereits mit Gerhard Uitz ein Projekt, welches wir durchziehen wollten, aber das wird sicher noch kommen. Im klassischen Bereich möchte ich weniger „topdown“ denken, eben „Mittendrin-Konzerte“ veranstalten.

Laut Bundeskanzler Kurz könnte es sich mit einer Rückkehr zur Normalität im Sommer 2021 ausgehen. Wie beurteilen Sie die Prognose?

Teufl: Ich rechne damit, dass wir noch eine ganze Saison bis dahin brauchen. Die Kultur wird kommen, die Menschen und die Künstler schreien danach. Ich halte nicht viel von „Streaming-Konzerten“. Wir müssen versuchen, andere coronakompatible Formate zu finden.