Sie sind seit über einem Jahr Bürgermeister. Was ist das Schönste an der Funktion?

Mold: Dass man unmittelbar etwas für die Region entscheiden kann und der Bürger das auch sehr schnell merkt. Ein Beispiel ist etwa das neue Vereinshaus für den Sportverein in Großglobnitz oder die Umgestaltung der Unteren Landstraße. Das Gestalten der Heimat hat mich immer interessiert, das geht als Bürgermeister unmittelbarer als in der Landespolitik. Ein Kompliment muss ich auch für die Bürger aussprechen: Es war in meinem ersten Jahr als Bürgermeister niemand unhöflich zu mir.

Sie haben eine Dreifach-Herausforderung: Sie sind Bürgermeister, Landtagsabgeordneter und betreiben eine Landwirtschaft. Wie können Sie abschalten?

Mold: Ich betreibe die Landwirtschaft, um abzuschalten und neue Gedanken zu finden. Beim Arbeiten am Feld hat man viel Zeit, um Nachzudenken. Mein Problem ist, dass ich dafür generell wenig Zeit habe. Es macht aber jeder Politiker etwas nebenbei, der eine geht zur Jagd, der andere spielt Golf.

Vor welchen Herausforderungen steht die Stadtgemeinde in den nächsten Jahren?

Mold: Wir müssen die Einwohnergrenze von über 10.000 halten, damit sind wichtige Ertragsanteile verbunden. Die größte Herausforderung ist, dass wir für junge Familien noch attraktiver werden. Leider sind in den vergangenen Jahren im Durchschnitt mehr Leute gestorben, als geboren wurden. Wir wachsen leider nicht einmal in der Stadt, obwohl dort so viele Wohnungen gebaut werden.

Wie kann man der Entwicklung entgegenwirken?

Mold: Wir müssen Wohnungen zur Verfügung stellen und Bauland widmen, auch in den Ortschaften. Wir sind bemüht, entsprechende Widmungen auf den Weg zu bringen. Wir müssen auch unsere Schulen und Kindergärten auf einem hohen Niveau halten. Auch für neue Betriebe brauchen wir Bauland und müssen im Betriebsgebiet erweitern.

Was sind die nächsten wichtigen Projekte, die umgesetzt werden sollen?

Mold: In der Stadthalle steht der Zubau für den Caterer bevor. Er braucht mehr Platz zum Kochen vor Ort. Nächstes Jahr wollen wir dort auch den Parkplatz in Richtung Moidrams erweitern, die Rodungsbewilligung haben wir bereits. Bei Schulbällen oder Konzertveranstaltungen ist der Parkplatz einfach zu klein. Ich war selbst beim Konzert der Seer, da waren alle Gassen zugeparkt. Der Baubeginn der neuen Turnhalle bei der Neuen Mittelschule in Zwettl steht bevor. Die Kanalsanierungen in Rudmanns und der Waldrandsiedlung werden uns noch länger beschäftigen. In der Stadt wollen wir das Kanalnetz, das zum großen Teil über 40 Jahre alt ist, in der Mozartstraße, Fasangasse, Allentsteigerstraße und Moidramsweg sanieren.

Wann starten die Arbeiten für die Begegnungszone? Sind Sie schon nervös, es wird ja doch eine Belastungsprobe für den Verkehr?

Mold: Der Baubeginn ist für den 30. März vorgesehen. Nachdem der Schwerverkehr in dieser Zeit bis auf Zulieferungen aus der Stadt verbannt ist, bin ich zuversichtlich, dass das gut über die Bühne gehen wird.

Wo soll Zwettl in fünf Jahren stehen?

Mold: Wir wollen unsere Schulstadt weiter entwickeln und mehr Arbeitsplätze für Akademiker schaffen. Das ist die Gruppe, die momentan am stärksten abwandert, zwei Drittel ziehen weg. Es gibt den Ansatz vom Land Niederösterreich, 500 Arbeitsplätze bis 2023 zu dezentralisieren. Schön wäre, die alte Krankenpflegeschule für so etwas zu nutzen. Für 2020 hoffe ich mit der anlaufenden Stadterneuerung und dem Klimabündnis, das wir seit Jänner haben, auch auf viele neue Ideen aus der Bevölkerung. Außerdem planen wir einen „Zukunfts-Arbeitskreis“, in dem Ideen von der Jugend für die Gemeinde gesammelt werden sollen. Im Bereich „plastikfreie Gemeinde“ gibt es noch viel zu tun. Mir ist es ein Anliegen, im Zwettlbad und in der Stadthalle von Einwegbechern wegzukommen.

Wie würden Sie kurz die Stadtgemeinde beschreiben?

Mold: Mit den Wörtern Lebenswert und liebenswert. In Zwettl ist uns das Miteinander über fünf Jahrzehnte lang gut geglückt. Ich hoffe, dass es so weitergeht.