NÖN-Mitarbeiter geehrt Goldenes Silberlöwen-Ehrenzeichen für Dieter Holzer

Dieter Holzer erhielt von WBNÖ-Direktor Harald Servus (links) und Silberlöwen-Landesobmann Peter Hopfeld die Auszeichnung. Foto: Wirtschaftsbund Zwettl

D ieter Holzer aus Ottenschlag ist nicht nur als Friseurmeister in Ottenschlag bekannt und beliebt, er war in seiner Heimatgemeinde, in der Region sowie beim Wirtschaftsbund besonders aktiv. Für diese Verdienste erhielt der langjährige NÖN-Mitarbeiter nun das Goldene Ehrenzeichen der Silberlöwen des NÖ Wirtschaftsbundes, wo er eine neue Funktion übernimmt.