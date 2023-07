Geht der Trigos 2023 nach Sprögnitz?

Niederösterreichische Unternehmen, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben und dazu vor Kurzem ein Projekt im Betrieb gestartet oder abgeschlossen haben, konnten bei Österreichs renommiertester Auszeichnung für Nachhaltigkeit einreichen: Trigos. In Niederösterreich dürfen zwölf Nominierte, darunter die Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft, der Bekanntgabe der Gewinner am 18. September um 17 Uhr in der Schallaburg entgegenfiebern.

„Niederösterreichs Unternehmen stehen für perfekte Dienstleistungen und Produkte von höchster Qualität. Und sie stehen auch für Innovation und Nachhaltigkeit, wie die Nominierten-Liste beim TRIGOS beweist. Mit ihren kreativen Ideen und erfolgreichen Projekten motivieren sie auch andere Betriebe, sich verstärkt mit Innovationen zum Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Davon profitiert der gesamte Wirtschaftsstandort Niederösterreich“, ist Wirtschaftskammer-NÖ Präsident Wolfgang Ecker überzeugt.

Seit vielen Jahren investiert Sonnentor in seine Mitarbeitenden. „Mit dem Beginn der Pandemie im Jahr 2020 wollten wir neue und verstärkte Akzente in diesem Bereich setzen und sowohl die interne Kommunikation und Zusammenarbeit verbessern, die geistige und körperliche Fitness der Belegschaft weiter stärken sowie die Work-Life-Balance ausgeglichen zu gestalten und auch die Unternehmensphilosophie der enkeltauglichen Umwelt weiter fördern. Vier Aspekte, die immer mehr an Bedeutung gewinnen“, so Sonnentor-Gründer Johannes Gutmann.

Die Zielsetzung und Motivation beinhaltet eine langfristige Gesundheitsförderung und -prävention durch ein neues, optimiertes Programm sowie die Bewusstseinsschaffung für gesellschaftliche Probleme wie der Klimakrise und Ideen zum Anders-Machen. Diese Aspekte sollten gebündelt werden und Hand in Hand einhergehen und den Mitarbeitern neue Möglichkeiten eröffnen.