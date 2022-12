Bezirksalarmzentrale in Zwettl wieder einsatzbereit

Nach dem Umbau der Bezirksalarmzentrale, der Übernahme der Alarmpläne in das neue Einsatzleit- und Kommunikationssystem ELKOS und der knapp einwöchigen Ausbildung der ersten Disponenten steht der Inbetriebnahme der Alarmierung aus Zwettl nichts mehr im Wege.

Am 8. Dezember besuchte Klaus Geiger vom Landesfeuerwehrkommando die Disponenten vor Ort zu einer Wiederholungsschulung, um noch offene Fragen zu klären. Die geschulten Disponenten werden nun wieder beginnen, an Wochenenden fallweise die Zentrale zu besetzen, um die Landeswarnzentrale zu entlasten. Besonders bei Unwetterlagen soll so von Zwettl aus unterstützt werden.

