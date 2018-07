Auf breite Zustimmung der Blaulichtorganisationen im Bezirk Zwettl trifft eine Novelle des Sicherheitspolizeigesetzes (SPG): Schaulustige Gaffer, die bei Unfällen Einsatzkräfte behindern oder Aufnahmen von Unfallopfern machen, können in Zukunft kräftig zur Kasse gebeten werden. Es drohen Geldstrafen von bis zu 500 Euro. Besonders hartnäckige Gaffer müssen mit einer Haftstrafe von bis zu zwei Wochen rechnen.

