Der Wunsch, Priester zu werden

Es ist viele Jahre her, dass Novizen im Zisterzienserkloster aufgenommen wurden. Doch diesen Freitag ist es wieder so weit. Zwei junge Männer, Vandai Nguyen (33) aus Vietnam und Matthias Neidhart (18) aus Thaya (Bezirk Waidhofen), wollen den Weg zum Priester beschreiten und werden in einem feierlichen Akt „eingekleidet“. Ab diesem Zeitpunkt tragen sie dann die Kleidung der Mönche im Stift.

Die beiden Männer leben schon seit einiger Zeit in der Stiftsgemeinschaft, um das Klosterleben kennenzulernen, beten, essen und leben gemeinsam. Seit drei Jahren ist Vandai Nguyen in Österreich. Die Wochentage verbrachte er im Leopoldinum in Heiligenkreuz, um einen Deutschkurs zu machen, an den Wochenenden lebte er in der Gemeinschaft im Kloster Stift Zwettl. Seit rund einem Jahr ist er durchgehend hier.

Umstellung auf Klima und österreichische Küche

„Am Anfang war es für mich schwierig hier“, erzählt er in bereits gutem Deutsch. Die österreichische Küche und das Klima war er nicht gewohnt. In Vietnam habe er sich hauptsächlich von Fisch, Fleisch oder Meeresfrüchten und Reis ernährt. „Hier gibt es so viele Speisen“, so Van Dai. In der ländlichen Gegend, in der er gewohnt hat, gab es viel Natur und Reisfelder, viel Wasser, es ist warm mit durchgehend 36 Grad und feucht – im Sommer herrscht dort lange Regenzeit. „Die Winter hier sind sehr kalt“, lächelt Vandai, der auch an sonnigen Tagen Pullover trägt.

Van Dai Nguyen stammt aus einer katholischen Familie und ist gelernter Automechaniker. In seinem Land hat er sich in einem Waisenhaus engagiert und dort die Kinder in der Bibelstunde unterrichtet, mit ihnen auch Mathematik und Englisch gelernt. Im Waisenhaus hat er auch einen Priester kennengelernt, der mit den Zisterziensern in Heiligenkreuz Kontakt hatte. „Er hat mich gefragt, ob ich nicht nach Österreich gehen und Priester werden möchte.“ So kam er zu uns.

Matthias ist der Jüngste der Klostergemeinschaft

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr ist Matthias Neidhart ins Kloster übersiedelt, um zu überprüfen, ob sein Wunsch, Priester zu werden, auch ganz fest ist. Er ist heuer 18 Jahre alt geworden und hat die landwirtschaftliche Fachschule in Edelhof abgeschlossen. Gott fühlt er sich seit Langem sehr nahe, mit sechs Jahren ist er Ministrant geworden. Seinen Novizenvater, Pater Bernhard, hat er durch das Ministrieren und Beichten im Stift Zwettl kennengelernt. „Am Anfang ist man nur Gast hier“, erzählt Matthias, später würde man als Novizenkandidat eingestuft, und im Kapitel wird entschieden, ob die Kandidaten aufgenommen werden.

„Es ist einfach schön, die Geborgenheit Gottes zu spüren, und es ist schön, zu wissen, dass man eine Klosterfamilie hat. Das gemeinsame Essen und besonders das gemeinsame Gebet sind sehr segensreich und stark.“

Was bedeutet es, ein Novize zu sein?

„In diesem einen Jahr soll man das klösterliche Leben kennenlernen, es gibt jeden Tag Unterricht. Nach diesem Jahr kann der Novize wieder ansuchen um die Ablegung der zeitlichen Profess“, klärt Pater Bernhard auf. Mit der zeitlichen Profess bindet sich die Person für drei Jahre an das Klosterleben. Danach kann angesucht werden, das ewige Gelübde abzulegen oder nochmals sein zeitliches Gelübde verlängern. „Ich bilde die beiden in Freiheit aus, ein Noviziat kann jederzeit ohne Begründung wieder beendet werden“, so Pater Prem. Das ist für Van Dai und Matthias aber gar kein Thema – im Gegenteil: Sie freuen sich auf das Studium der Bibelverse mit dem Novizenvater.