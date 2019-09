Die ÖVP-Bastion hat wieder Flagge gezeigt: Mit 58,8 Prozent (ohne Wahlkarten) der Wählerstimmen ist der Bezirk der türkiseste Bezirk Österreichs und liegt damit 20,4 Prozent über dem Bundesschnitt. Weiters konnte die Bezirks-VP im Vergleich zur Nationalratswahl 2017 9,2% zulegen, bundesweit gab es ein Plus von 6,9%.

Dementsprechend gut war die Stimmung in der VP-Bezirksparteizentrale in Zwettl. Der Groß Gerungser Nationalratsabgeordneter Lukas Brandweiner, der erst seit knapp über 100 Tagen im Amt ist, war die Freude riesengroß. Viel Lob gab es dafür auch von Bezirksparteiobmann Franz Mold: „Alle Funktionäre sind viel gelaufen. Aber unser junger und sehr engagierter Nationalratsbgeordnete dürfte dann den klaren Abstand zu Horn ausgemacht haben“, spielt Mold auf den internen Waldviertler Wettkampf der Zwettler und Horner Volkspartei an, wer denn die Nase vorne hat.

Schweiggers ist mit 70,6 % der Stimmen die stimmenstärkste VP-Gemeinde im Bezirk und zählt zu den sechs Gemeinden in Niederösterreich, die über 70 % erreichen konnten. Weiters gab es in Altmelon den höchsten Zugewinn Niederösterreichs: Ein Plus von 17,7% reißt die ÖVP in Altmelon nun auf 61,4% nach vor.

Mit 8,6 Prozent Minus im Bezirk gab es auch für die FPÖ einen ordentlichen Dämpfer, der sie im Bezirk auf 17,5% zurückschlug. Keine einzige Gemeinde mit einem Plus an Wählerstimmen stehen vier Gemeinden mit mehr als 12% Minus (Altmelon, Arbesbach, Göpfritz/Wild und Groß Gerungs) und zwei Gemeinden die mehr als Minus elf Prozent ausweisen (Gutenbrunn und Martinsberg). FP-Bezirksparteiobmann Alois Kainz sprach von einem „Schock“ und forderte „strukturelle Änderungen“ in der Partei. Vor allem die Affären zu Wahlkampfschluss hätten die Menschen nicht mehr verstanden. So etwas dürfe nicht passieren. Trotzdem betonte Kainz, dass man im Bezirk immer noch sicher auf Platz zwei gewählt wurde (6,2% mehr als die SPÖ erreichte). In den Gemeinden Bad Traunstein (-5,4%) und Pölla (-5,7%) verzeichnete man die geringsten Verluste.

Die beste SPÖ-Gemeinde Niederösterreichs liegt ebenfalls im Bezirk Zwettl: Obwohl die SPÖ in Bärnkopf 4,4% verlor stimmten immer noch 44,5% für die Sozialdemokraten. Weiters konnte sich die SPÖ im Bezirk auch über den größten Zugewinn in Niederösterreich mit 5,0% freuen, was die Sozialdemokraten dort auf 32,8% bringt.

Trotz der Verluste 2017 musste die SPÖ sonst abermals schwere Verluste hinnehmen. Bezirksweit rutschte man um 3,7 Prozentpunkte auf insgesamt 11,3 Prozent ab. m stärksten verloren hat die Gemeinde Waldhausen (-7,3 Prozent). Bezirkspartei-Vorsitzender Herbert Kraus bezeichnet das Ergebnis als „absolut unerfreulich“. Auch dass die SPÖ in seiner Heimatgemeinde Arbesbach 2,7 Prozent abgebaut hat, schmerzt ihn. „Nach Ibiza, der Schredder- und Spesenaffäre wäre das ein aufgelegter Elfmeter für uns gewesen. Den haben wir aber nicht verwertet“, sagt Kraus zerknirscht.

Von einem „sensationellen Ergebnis“ spricht Landtagsabgeordnete Silvia Moser von den Grünen. Bezirkssprecher Andreas Piringer ergänzt: „Es gibt für uns zur Abwechslung kein weinendes Auge.“ Trotz Zugewinne in allen Gemeinden blieb man unter dem bundesweiten Trend. So stehen die Grünen im Bezirk Zwettl bei 5,6 Prozent, ein Plus von 3,6 Prozentpunkten.

Am stärksten gewannen die Grünen in Bad Traunstein mit +6,1 Prozentpunkten. Dort kandidierte Raphael Neuwirth auf der der Wahlkreisliste der Grünen Waldviertel auf Platz zwei. In Zwettl steigerte man sich um 6 Prozent. Auch Schwarzenau stieg mit ein Plus 4,8 Prozentpunkten stark.

Moser und Piringer hoffen jetzt noch auf einen weiteren Aufschwung mit den Wahlkarten. So beantragten in Mosers Heimatgemeinde Rudmanns 25 Prozent der Wahlberechtigten eine Wahlkarte.

Für die NEOS kandidierte auf der Waldvietel-Wahlkreisliste Herbert Kolinsky auf Platz zwei. Die Partei erreichte im Bezirk Zwettl 5,3%, was einem Plus von 1,7% entspricht. Man habe sich um rund 50 Prozent verbessert, das sei überall gleich“, so Kolinsky zur NÖN.

Wie sieht es im Wahlkreis Waldviertel insgesamt aus? Neben der VP-Nationalratsabgeordneten Diesner-Wais bleibt auch Parteikollege Lukas Brandweiner fix im Parlament, für einen dritten Mandatar reichte das Stimmenplus laut Diesner-Wais noch nicht aus. Günter Steindl (Krems), der in der SPÖ statt Konrad Antoni als Spitzenkandidat im Waldviertel aufgestellt wurde, wird dem Nationalrat mit größter Wahrscheinlichkeit nicht angehören. Nationalratsabgeordneter Alois Kainz wird über die FP-Landesliste mit einem Ticket für den Nationalrat ausgestattet werden. Das bestätigte Landesrat Gottfried Waldhäusl am Montagvormittag: „Kainz ist auf Platz sechs, wir haben sechs Mandate in Niederösterreich gemacht. Das Mandat ist mit rund 4.000 Stimmen abgesichert. Das heißt, dass weiterhin ein FPÖ-Mandatar das Waldviertel im Nationalrat vertreten wird“, betonte Waldhäusl.

Douglas Hoyos-Trauttmansdorff (Krems) soll indes durch die Landesliste für NEOS im Parlament bleiben. Gute Chancen hat derzeit Grünen-Spitzenkandidat Martin Litschauer (Waidhofen) als Vierter der Landesliste. Er muss allerdings noch die Auszählung der Wahlkarten am Montag abwarten.