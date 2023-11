Gemeinde Allentsteig kauft Generalspark

Nachdem bei der vorletzten Gemeinderatssitzung keine Beschlussfähigkeit bei der Abstimmung über den Kauf des Generalsparks von der Republik Österreich gegeben war (die NÖN berichtete), wurde eine Sitzung diesen Punkt betreffend neu ausgeschrieben. Bei dieser folgenden Sitzung waren außer SPÖ-Gemeinderat Erich Hartl alle anwesend, und mit allen 14 Stimmen der ÖVP und vier Gegenstimmen (3 FPÖ, 1 Wir) wurde der Kauf nun beschlossen. Wie mehrfach berichtet, hatte sich eine Bürgerinitiative gegen Verbauung des Generalsparks stark gemacht, rund ein Drittel der wahlberechtigten Allentsteiger hat den Erhalt des Naturraums mit ihrer Unterschrift bekundet.

Aufgrund dessen gab es bei der Gemeinderatssitzung einen Grundsatzbeschluss, jenen 3,2 Hektar großen Teil des Generalsparks, der als Bauland-Sondergebiet gewidmet ist, rückzuwidmen in Grünland-Forst. Dabei enthielt sich die Bürgerliste Wir, die drei FPÖ Mandatare stimmten dagegen.

Aus der Bürgerinitiative „Rettet den Generalspark“ hat sich in den letzten Wochen ein Verein entwickelt, der sich gerade in Gründung befindet. Er wird „proNATUR Allentsteig“ heißen und den Generalspark pachten. Vorgespräche mit der Stadtgemeinde haben bereits stattgefunden, Pachtdetails sind noch zu klären.

Seit langer Zeit eine Herzensangelegenheit

Vereinsobfrau wird Renate Koller, die besonders großen Einsatz zum Erhalt des Generalsparks als Naturraum geleistet hat. „Es ist uns seit langer Zeit eine Herzensangelegenheit, und wir werden das schaffen“, schaut sie freudig auf die Pläne, die sie mit dem Generalspark haben. Natürlich stehen der Erhalt des Naturraumes mit den schützenswerten Pflanzen und Tieren an oberster Stelle, doch sollen auch zarte Pflegemaßnahmen durchgeführt werden. „Wir wollen kleine, schmale Wege anlegen, damit man schöne Runden gehen kann, weil er ist sehr verwildert“, so Koller.

Auch Andreas Piringer (Grüne Bezirk Zwettl) will sich im Verein einbringen. „Wir wollen aus der Causa nicht politisches Kapital schlagen, weil wir als Grüne dort nicht vertreten sind“, betont Piringer. Für ihn sei die Rückwidmung zum Grünlandgebiet Voraussetzung dafür gewesen, um die Pflege des Generalsparks übernehmen zu können. Gemeinsam mit dem Naturschutzbund habe es eine Begehung des Gebietes gegeben. „Das ist eine absolut erhaltenswerte Region, der Naturschutzbund wird uns bei unserer Arbeit unterstützen.“

Piringer kritisiert das Abstimmungsverhalten von Alois Kainz, der gegen die Rückwidmung gestimmt hat. „Das ist ein schwerer Kritikpunkt meinerseits, weil Kainz von Anfang an die Bürgerinitiative unterstützt hat. Sein Argument gegen den Ankauf verstehe ich, aber dass er gegen eine Rückwidmung gestimmt hat, empfinde ich so, dass er der Bürgerinitiative in den Rücken fällt.“

Auf jeden Fall hat der Verein viel vor: Ein Baumkataster soll angelegt werden, auch will man ein Rastbankerl für die Radler am Knödelland-Radweg, der am Park vorbeigeht, aufstellen. Dann soll auch der Naturraum beschildert werden, damit die Besucher erfahren, welche Pflanzen und Tiere hier besonders schützenswert sind. Als Vorbild nennt Piringer das Haslauer Moor im Gebiet Amaliendorf (Bezirk Gmünd), das auch von einem Verein gepflegt wird. Führungen durch den Generalspark können sich die Akteure ebenfalls vorstellen.

Kainz legt Beschwerde bei Aufsichtsbehörde ein

Alois Kainz geht währenddessen weiter gegen den Ankauf des Generalsparks vor. So reichte er eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde ein, in der er der Gemeinde und Bürgermeister Koppensteiner eine unkorrekte Vorgangsweise beim Kauf des Areals vorwirft. „Die Gemeindeordnung gibt viele Schritte vor, die der Bürgermeister einfach umgangen hat“, meint Kainz.

Hauptpunkt der Beschwerde ist der Verzicht auf eine Volksbefragung zum Generalspark, die laut Alois Kainz nach der Abgabe der Unterschriftenlisten der Bürgerinitiative längst stattfinden hätte sollen. Die Beschwerde wird nun von der Bezirkshauptmannschaft geprüft. Bürgermeister Jürgen Koppensteiner zu dieser Causa: „Das ist die übliche Vorgehensweise von Stadtrat Alois Kainz, wenn etwas nicht so läuft, wie er sich das vorstellt.“

