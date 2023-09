Nach Pesendorfer verlässt auch Ärztin Prieschl Groß Gerungs

„Die ärztliche Versorgung unserer Bevölkerung ist ein ganz, ganz akutes Thema, das uns großes Kopfzerbrechen bereitet. Aber leider kann niemand einen Arzt für Groß Gerungs aus dem Ärmel zaubern“, bringt Bürgermeister Christian Laister diese Problematik in der Stadtgemeinde Groß Gerungs auf den Punkt. „Wir haben leider keine Ordinationen mit Hausapotheken, die anscheinend doch noch Ärzte anlocken.“

Bereits im Juli verließ Arzt Alexander Pesendorfer Groß Gerungs in Richtung Bad Großpertholz. Im NÖN-Interview gab er damals als Grund für diesen Wechsel die Hausapotheke, die es in der Ordination in Bad Großperhtolz gibt, an. Auch seine Kollegin Almuth Prieschl wechselt in eine Ordination mit Hausapotheke, nämlich als Nachfolgerin von Arzt Friedrich Wagner in Schönbach, der mit März seinen Ruhestand angetreten hat (die NÖN berichtete).

Almuth Prieschl, die erst im April des Vorjahres die Ordination von Konrad Ernstbrunner übernommen hat, gibt die Schließung ihrer Ordination in Groß Gerungs schon auf ihrer Homepage bekannt „Aufgrund der geänderten Bedingungen in Groß Gerungs und den damit verbundenen erhöhten Anforderungen an mich, die ich aus bekannten familiären Gründen nicht erfüllen kann, habe ich mich schweren Herzens entschieden, meinen Ordinationsstandort in Groß Gerungs mit Ende Oktober zu schließen“, ist hier zu lesen.

Volle Gemeindeunterstützung aber keine Interessenten

„Wir suchen schon seit längerer Zeit einen Arzt für Groß Gerungs und haben auch einem potenziellen Interessenten die vollste Unterstützung zugesagt. Aber auf die Ausschreibungen hat sich bisher niemand gemeldet“, betont Bürgermeister Laister. „Wir sind wirklich zu vielem bereit. Wir haben sogar vor, das von uns angekaufte Volksbankgebäude für Ordinationen zu adaptieren. Dafür gibt es auch schon einen ersten Planentwurf. Sobald ein Arzt Interesse zeigt, dann wird er in die Planung sofort eingebunden.“

Seitens der Bürgerliste Germs kommt in dieser Causa scharfe Kritik. In einer Aussendung von Markus Kienast heißt es etwa: „Besonders schockiert hat mich, dass ich nach der letzten Gemeinderatssitzung von Bürgermeister Laister persönlich erfahren musste, dass man für die freie Stelle noch nicht einmal eine Zeitungsanzeige geschaltet hat.“ Kienast führt auch an, dass die Bürgerliste bei der Gemeinderatssitzung am 15. Juni einen Dringlichkeitsantrag zur Schaffung einer parteiübergreifenden Arbeitsgruppe „Gesundheitsversorgung“ eingebracht habe, der jedoch von der ÖVP nicht angenommen worden ist.

„Wir haben schon einen Arbeitskreis. Der Stadtrat beschäftigt sich schon lange intensiv mit dem Problem der fehlenden Ärzte“, sagt Laister dazu. Es gibt laufend Schreiben an Bund und Land, Telefonate mit der Ärztekammer und auch allen möglichen Ärzten. Wir sind und bleiben natürlich dran.“

Verbleibende Ärztin am Ende der Kapazitäten

Für Alexandra Lieb, die ab November die einzige Ärztin in Groß Gerungs sein wird, ist diese Situation natürlich alles andere als optimal. Sie verweist auf ihrer Homepage, dass es aus Kapazitätsgründen unmöglich sei, neue Patienten und Patientinnen aufzunehmen und zu betreuen.“ Sie bittet die Patienten um Verständnis, denn: „Mein Tag hat auch nur 24 Stunden.“

In der Bevölkerung ist der neuerliche Arztwechsel in groß Gerungs ein großes Thema. Christine Binder aus Ober Neustift setzt nun ein Zeichen und startete eine Unterschriftenaktion. Darüber berichtet „Etzen live“. Unter dem Titel „Interessensgemeinschaft ärztliche Versorgung in Groß Gerungs“ sollen die verantwortlichen Politikern auf Landes- und Bundesebene, die zuständigen Kammern und die ÖGK auf die fehlende medizinische Versorgung in Groß Gerungs aufmerksam gemacht werden.

„In Kürze wird nur mehr eine einzige Ärztin für rund 4.500 Einwohner zur Verfügung stehen. Wir Bürger/innen fordern - in Abstimmung mit den Verantwortlichen der Stadtgemeinde Groß Gerungs - sofortige Maßnahmen zu setzen, um die Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten!“, heißt es auf den Listen dieser Unterschriftenaktion. Bürgermeister Laister und auch Vizebürgermeister Josef Maurer haben bereits unterschrieben. „Es ist sicher kein Nachteil, wenn die Bevölkerung Druck macht“, sind die beiden überzeugt. Die Unterschriftenlisten werden derzeit bei den verschiedensten öffentlichen Stellen aufgelegt.

Dass Ärztin Almuth Prieschl in die Gemeinde Schönbach wechselt, erfüllt Bürgermeister Ewald Fröschl mit Freude. „Wir haben auch lange nach einem Nachfolger von Arzt Wagner gesucht. Jetzt haben wir jemanden, der diese Ordination vermutlich ab 2024 übernimmt.“ Dass sich durch diesen Wechsel die Situation in Groß Gerungs verschärfen wird, ist für Fröschl natürlich nachvollziehbar. „Die Politik muss die ärztliche Grundversorgung endlich auf Schiene bringen. Die Schaffung von Ärztezentren in den Städten ist schön und gut, aber auch die ländliche Bevölkerung hat ein Recht auf einen Arzt in der Nähe“, sagt Fröschl.