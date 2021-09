Es ist eine Premiere im Bezirk Zwettl - und wahrscheinlich auch für das Waldviertel: Die Waldviertler Volleyballer und Alexander Leutgeb veranstalten mit dem Konzert der Gruppe "Josh." die erste Indoor-Großveranstaltung, bei der ausschließlich Geimpfte oder Genesene Zutritt haben. In Wien sind solche Rahmenbedingungen bereits seit 1. Oktober für derartige Veranstaltungen vorgeschrieben.

„Der Vorverkauf läuft gut und wir denken, dass es großteils geimpfte Personen sind, die solche Veranstaltungen besuchen möchten“, meint das Organisationsteam rund um die Union Raiffeisen Waldviertel Volleyball und Alexander Leutgeb. „Bei unserem Saisonauftakt hatten wir im Publikum sogar 97 Prozent geimpfte Gäste“, fügt Obmann Peter Kirchmayr hinzu. „Bereits mit Vorverkaufsstart haben wir darauf hingewiesen, dass wir im Falle einer gesetzlichen Einschränkung keinen Ersatz für gekaufte Tickets leisten können, ausschließlich im Falle einer ersatzlosen Absage“, erklärt Mitorganisator Leutgeb.

Widermann: "Sicherheitsstufe höher geschaltet"

Auf eine Absage deutet aktuell wenig hin. Bei den Infektionen sei der Bezirk Zwettl "aktuell gut unterwegs", erklärt Bezirkshauptmann Michael Widermann auf NÖN-Nachfrage. Zuletzt sank die 7-Tages-Inzidenz auf 73. "Trotzdem gibt es bei großen Veranstaltungen nach wie vor das Risiko eines Clusters", sagt Widermann.

Die 2G-Regel für das Konzert sei in Abstimmung mit den Veranstaltern beschlossen worden. Der Grund: "Gerade dort gibt es keine fix zugewiesenen Sitzplätze. Ein Contact Tracing wäre im Fall der Fälle unmöglich. Deshalb haben wir eine Sicherheitsstufe höher geschaltet", erklärt Widermann. Auch von den Organisatoren in der Stadthalle heißt es: "Bei Veranstaltungen, an denen ausschließlich Menschen mit Antikörpern teilnehmen, ist das Risiko von schweren Verläufen bei Infektionen deutlich geringer, als bei ungeimpften Personen."

Aktuell sind keine weiteren Veranstaltungen im Bezirk unter 2G geplant. Ausschlaggebend dafür seien nicht nur die Besucherzahlen, sondern auch örtliche Rahmenbedingungen, erklärt der Bezirkshauptmann.

Zum Konzert

Der Künstler JOSH. hatte dieses Jahr seinen sensationellen Sommerhit „Expresso & Tschianti“ veröffentlicht und ist seit 2018 nach seinem Song „Cordula Grün“ mit vielen weiteren Songs in allen bundesweiten Radios zu hören. „Umso mehr sehen wir es als Sensation, dass der Künstler seinen Tourneeauftakt in Zwettl feiern wird – eine Premiere also in zweifacher Hinsicht“, freuen sich die Veranstalter auf einen tollen Abend. Immerhin folgen auf Zwettl dann noch Städte wie Wien, Linz, Berlin oder Hamburg.