Das Gasthaus Wagner in Obernondorf veranstaltete auch heuer wieder den jährlichen Kirtag mit einem Frühschoppen am Sonntag, 23. Juli. Diesen Termin ließen sich viele nicht entgehen und so war die Besucheranzahl groß. Die Gäste wurden mit einem reichhaltigen Mittagstisch, sowie mit Kaffee und guten Kuchen verwöhnt. Bekannt ist das Gasthaus auch für seine besonders schmackhaften Grillhendl, die einen dementsprechenden Absatz fanden.