Den eigenen Traum vom Pferdehof erfüllt

Gut versteckt in der hügeligen Naturlandschaft von Groß Gerungs, liegt ein vielleicht auf den ersten Blick unscheinbarer Bauernhof. Für Pferdeliebhaber avancierte er mittlerweile allerdings zu einem der Fixpunkte der Region. Die Rede ist vom Pferdehof Gattringer.

Stefanie Gattringer baute sich am Hof der Eltern ein kleines Reiterparadies auf. Nachdem sie viele Jahre in verschiedenen Reitställen in Oberösterreich unterwegs war, machte sich die ausgebildete Reitpädagogin im Sommer 2021 selbstständig. Sechs eigene Pferde, vom Noriker bis zum Pony, haben am Hof aktuell ihr Zuhause gefunden. Dazu kommen sechs Einsteller. Mit Reitstunden im Einzelunterricht oder in der Gruppe will Gattringer jeden ansprechen, der reiten lernen oder auch einfach nur eine entspannte Zeit mit den Tieren verbringen will. Der Grundsatz: Jeder kann reiten lernen, von Kindern bis zu Senioren.

Ihre eigene Liebe zu den Tieren entstand wie bei vielen schon in der Kindheit. „Wir hatten damals schon Pferde am Hof, und ich nahm als Kind schon Reitstunden“, erzählt Gattringer. Was als Hobby anfing, entwickelte ein Eigenleben und wurde zum großen Traum. So folgte nach der Schule die Ausbildung im Agrarbildungszentrum Lambach mit der Fachrichtung Pferdewirtschaft.

Mehr Leidenschaft als nur Beruf

Nach neun Jahren in Oberösterreich brachten sie das Heimweh und der Wunsch nach Selbstständigkeit zurück ins Waldviertel. Das zog natürlich auch jede Menge Arbeit mit sich. Sechs Tage die Woche gibt sie Reitstunden. Nur der Dienstag ist „reitfrei“. „Es war aber der richtige Schritt. Das Reiten ist für mich auch mehr Leidenschaft als Beruf“, erzählt Gattringer. Großer Dank gelte auch Freunden und Familie, ohne deren Unterstützung das Vorhaben nicht möglich gewesen wäre. Der Pferdehof ist ein reiner Familienbetrieb und hat keine externen Mitarbeiter. Sowohl Lebensgefährte, Schwester als auch die Eltern packen gemeinsam mit an. Es sei viel Arbeit, die sich aber auch auszahle.

Der große Pluspunkt für die Reiter: die ruhige Lage. Gemeinsam mit den Pferden die Zeit in der Natur genießen zu können, wirkt auf viele Menschen anziehend. Vor Wind und Wetter wird da nicht halt gemacht, auch wenn natürlich bei zu viel Wind sicherheitshalber nicht ausgeritten wird. Gerade der Schnee bietet aber eine erfrischende Abwechslung. „Es gibt nichts Schöneres, als durch frischen Pulverschnee zu reiten“, erzählt Gattringer. Nur zu klebrig dürfe er nicht sein, da er sonst an den Pferdehufen anhaftet.

„Pferd weiß genau, wie es dir geht“

Neben einer entspannten Zeit gibt es aber auch viel zu lernen, von Lehrerin als auch Pferd. „Es gibt so viel Dinge, bei denen dir ein Pferd helfen kann, zum Beispiel Selbstvertrauen geben“, erklärt die Reitpädagogin. So wie jeder Mensch sei auch jedes Pferd unterschiedlich und reagiere auf jeden anders. „Sie spiegeln extrem und wissen genau, wie‘s dir geht. Sie sind immer ehrlich.“

