Gingko für die Pharmazie: Maschinen für Ernte umgebaut

Im Drei-Schicht-Betrieb, also Tag und Nacht, einen ganzen Monat lang, wurde im Waldviertel Ginkgo geerntet, der bei Waldland für die Pharmaindustrie getrocknet wird. An den goldenen Herbsttagen der letzten Woche leuchteten die Ginkgo-Blätter gelb von den Bäumen, die für die landwirtschaftliche Produktion maximal mannshoch gehalten werden.

„Die herbstliche Verfärbung der Blätter ändert nichts am Gehalt der Flavonolglykoside im Ginkgo-Blatt, die für die Herstellung von Ginkgo-Präparaten in der Pharmaindustrie extrahiert werden“, erklärt Andreas Strohmaier, Waldland-Ginkgo-Profi. Diesem Wirkstoff im Ginkgo-Blatt wird verbessernde Wirkung u. a. bei Demenz zugeschrieben.

Tüftelei für effiziente Ginkgo-Ernte

Bereits 2011 wurden die ersten 100 Hektar Ginkgo im Waldviertel angepflanzt, vorbereitend auf die erste Ernte schaffte Waldland zwei „Baumwollpflücker“ aus Griechenland und Texas an, die für die Ernte der Ginkgo-Bäume umgebaut wurden. Das funktionierte erst sehr gut, aber: „Der Ginkgo ist ja ein Baum und wächst schnell in die Höhe. Jedes Jahr mussten wir die Erntemaschinen auf eine neue Höhe anpassen, weil uns die Bäume immer eine Länge voraus waren“, berichtet Strohmaier. So „erfanden“ die Techniker bei Waldland ein neues Erntesystem und entwickelten dazu eine Erntemaschine. Strohmaier: „Zuerst wird jedes Feld erst von oben geerntet, also alles über Mannshöhe wird abgeschnitten. Im zweiten Schritt ernten unsere beiden umgebauten Baumwollernter, die nun auf eine stabile Höhe eingestellt sind, die Blätter.“

Ungewohnter Duft in der Ginkgo-Halle

Als Waldviertler kennt man die Gerüche der heimischen Pflanzen recht gut, der Duft der unzähligen frischen und getrockneten Ginkgo-Blätter im Trocknungsvorgang in der Gingko-Halle ist fremd und intensiv, sehr angenehm. Die getrockneten Blätter werden gepresst und in 26-Kilo-Säcken für die Pharmaindustrie abgepackt. Erst nach dem Trocknen werden die Blätter analysiert und der Wirkstoffgehalt genau festgestellt.

In einer eigenen Baumschule bei Waldland werden die Bäume gezogen. Die Samen (Nüsse) dafür kommen aus China. Hier im Waldviertler Klima gewachsen, sind die kleinen Pflanzen gut vorbereitet für die Waldviertler Felder.

Bis zu 35 Jahre kann ein Ginkgo-Baum landwirtschaftlich genutzt werden, alle zehn Jahre werden aber die Stämme bis knapp über dem Boden eingekürzt, die Bäume treiben wieder frisch an. So bleibt die Ernte effizient.

