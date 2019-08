Sebastian Kurz, ÖVP-Spitzenkandidat für die Nationalratswahl, besuchte am 24. August das Waldviertel.

Nachdem sich der Ex-Kanzler in einem Waldstück in der Gemeinde Schweiggers mit NÖ-Waldverbandsobmann Franz Fischer ein Bild von der Borkenkäferbedrohung gemacht hatte, ging es weiter nach Oberwaltenreith zur Firma Waldland. In einer Ernte-Übernahmehalle warteten rund 500 Waldviertlern auf Kurz.

Zum Zeitpunkt der Veranstaltung wurde Schnittlauch geerntet, das Produkt wurde den Besuchern auch stolz zur Schau gestellt. „Wir bauen 100 Hektar Schnittlauch an. Das ergibt eine Erntemenge von 200 Tonnen getrockneten Schnittlauchröllchen“, erklärte Geschäftsführer Gerhard Zinner. Waldland ist seit vorigem Jahr größter Schnittlauchproduzent in Europa ist.

„Manche vergessen den ländlichen Raum komplett!

ÖVP-Waldviertel-Spitzenkandidatin Martina Diesner-Wais betonte, dass Kurz aus Zogelsdorf komme und somit Waldviertler sei: „Wir im Waldviertel sind es gewohnt zu arbeiten und zu laufen. Und wir werden wieder für ihn laufen, denn wir wollen ihn wieder als Bundeskanzler“, erklärte Diesner-Wais und erntete dafür viel Applaus. ÖVP-Bezirksparteiobmann Franz Mold hob hervor, dass im ländlichen Raum die Mobilität äußerst wichtig sei.

„Bei manchen Gesprächspartnern und Medienvertretern habe ich den Eindruck, sie glauben, dass Österreich nur aus der Bundeshauptstadt besteht und sie den ländlichen Raum komplett vergessen“, betonte Sebastian Kurz.

Daher sei er Gegner der CO -Steuer, denn sie würde alleine den ländlichen Raum treffen und weiter schwächen: „Es gibt halt weder U-Bahn noch einen Zug in Zogelsdorf. Und Busse werden nicht so viele in alle Richtungen ausschwärmen können“, zeigte Kurz die Probleme des öffentlichen Verkehrs im dünn besiedelten Raum auf.

Zur Borkenkäfer-Katastrophe im Waldviertel betonte der Kanzlerkandidat, dass er froh sei, dass mit Entschädigungszahlungen ein erster Schritt gesetzt worden sei. Auf EU-Ebene will sich Kurz einsetzen, dass die Mittel für die Landwirtschaft nicht gekürzt werden. Das würden aber schwierige Verhandlungen werden.