Bei einer Hauptversammlung des „Waldviertler Sonderkulturenvereins“ von Waldland wurden neben einem Rückblick auf zahlreiche Investitionen in den letzten zwei Jahren die zukünftigen Pläne vorgestellt.

Obmann Robert Haidl führte im Rahmen eines virtuellen Rundgangs durch den Waldlandhof und berichtete über zahlreiche Investitionen, wie den Ausbau der Ginkgohalle in ein Hochregallager für 720 Paletten, verbunden mit einer Erweiterung des Anlieferbereichs, einem zweiten Bandtrockner und dem Einbau einer Hackschnitzelheizung. Weiters wurde eine Infrarotentkeimungsanlage installiert, eine Einstell- und Lagerhalle errichtet, das Aquakulturzentrum fertiggestellt und in Betrieb genommen, eine Innovationswerkstatt eingerichtet, der Bürotrakt erweitert und modernisiert, die Wasserinfrastruktur verbessert und ein Besucherparkplatz errichtet.

Geschäftsführer Gerhard Zinner von Waldland blickte auf die beiden abgelaufenen Geschäftsjahre sehr zufrieden zurück. Er betonte, dass sämtliche erwirtschaftete Gewinne in den Ausbau bestehender Projekte und in neue investiert werden. Er informierte auch, dass in einer Reihe von Anbauveranstaltungen rund 1.500 Landwirte detailliert über die Planungen für die nächsten Saisonen informiert wurden.

Kreislaufanlage als Beispiel für Innovation

Für die Zukunft will Waldland intelligente Lösungen für gute Erträge finden, vor allem, falls die Trockenheit wieder extrem werden sollte. Im Bereich der Pflanzen soll daher verstärkt auf mehrjährige Kulturen gesetzt werden, zum Beispiel auf Ginkgo, Schlüsselblume und Schnittlauch, die alle mehrere Jahre auf den Feldern verbleiben. Der Schnittlauch hat zudem den Vorteil, dass er vier Mal pro Jahr geschnitten werden kann.

Innovative Technik soll im Mittelpunkt für Waldland-Projekte stehen, die Kreislaufanlage für den Waldland-Edelwels, ist ein gutes Beispiel auf diesem Sektor. Als nächster Schritt sollen neue Wege bei der Wasserreinigung und der Eiweißproduktion gesetzt werden.

Eine starke Nachfrage nach regionalen Geflügelprodukten ist derzeit ebenfalls vorhanden. Waldland will daher das auf diesem Sektor bereits vorhandene Know-How verstärkt nutzen.

Der Waldlandhof wurde 2018 von rund 30.000 Personen besucht. Das Waldland-Catering Team betreute bei mehr als 200 Veranstaltungen rund 20.000 Gäste. Aufgrund der Beliebtheit der Spezialitäten der Waldland-Küche konnten auch für 2019 schon wieder zahlreiche Catering-Veranstaltungen aufgenommen werden.