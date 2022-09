Nachhaltige Geflügelwirtschaft: Gänsemarsch im Waldviertel

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Eine Erfolgsgeschichte nimmt immer weiter Fahrt auf. Seit vier Jahren kooperiert Waldland mit dem Gastronomie-Großhändler Transgourmet für die Nachhaltigkeitsmarke „Transgourmet Vonatur“ im Bereich Geflügel und Wassergeflügel. Spezialitäten von Freilandwildhendl und -pute, Weideente und Weidegans sowie Barbarie-Ente werden von Waldland geliefert und unter Vonatur angeboten – mit wachsendem Erfolg: „Der Anteil der Vonatur-Produkte am verkauften Frischgeflügel steigt laufend“, zeigt sich Manuel Hofer, Geschäftsleiter von Transgourmet, zufrieden. So erhöhte sich die verkaufte Menge im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um 25 %.

Gottfried Pichler, Geschäftsführer der Waldland Tierveredelungs GmbH, ergänzt: „Noch nie standen regionale Wertschöpfung und Tierwohl, gepaart mit Versorgungssicherheit, so sehr im Fokus wie jetzt. Gelebte Partnerschaften zwischen lokalen Anbietern und dem Handel sind hier die richtige Antwort.“ Seit Beginn der Kooperation 2018 wurden 162 Tonnen Fleisch von 90.000 Tieren aus nachhaltiger Haltung über Transgourmet vermarktet; in Summe werden 23 verschiedene Produkte angeboten. Gestartet haben Transgourmet und Waldland ihre Kooperation mit dem Verkauf von Weidegänsen; rasch folgten Weideenten und schließlich auch Freilandhühner und Puten. Seit Ende letzten Jahres werden auch Barbarie-Enten angeboten. „Gastronomen, die ihren Gästen ausgewählte regionale Qualität von artgerecht gehaltenen Tieren anbieten, können nun aus dem Vollen schöpfen,“ freut sich Gottfried Pichler.

Aufklärung soll Weg zu mehr Regionalität ebnen

Derzeit gibt es bei Geflügel in Österreich eine sogenannte „Unterdeckung“, das bedeutet, dass Produkte importiert werden müssen, weil die heimische Nachfrage das im Inland vorhandene Angebot übersteigt. Bei Transgourmet ist man stolz darauf, dass „bereits 50 Prozent des verkauften Frischgeflügels aus Österreich stammen.“ Manuel Hofer dazu: „Wir wollen und müssen diesen Anteil – Hand in Hand mit unseren Kunden – weiter erhöhen. Wir alle wünschen uns verantwortungsbewusste, informierte Kundenentscheidungen. Daher zeigen wir auf, was regionale Produktion bewirken kann und setzen auf Information und Aufklärung.“

Für die Kooperation zwischen dem Großhändler und der Landwirtschaft spricht auch das Thema Versorgungssicherheit – ein heutzutage wichtiger und kritischer Erfolgsfaktor. Zusätzlich wird durch den Wegfall langer Transportwege das Klima geschützt. Mittlerweile sind es 35 regionale Landwirte-Familien aus dem Waldland-Verbund, die für die Geflügellinie von Vonatur Weidegänse, Weideenten, Barbarie-Enten sowie Freilandwildhendl und Freilandputen in kleinstrukturierten Betrieben in den Bezirken Krems, Zwettl, Gmünd und Melk nach strengsten Haltungs- und Fütterungskriterien aufziehen.

Im Waldviertel hat Hühner-, Gänse- und Entenhaltung lange Tradition: Die Erzeugergemeinschaft Waldland, die mittlerweile 1.000 Mitgliedsbetriebe umfasst, setzt neben der Sparte Sonderkulturen, die von Graumohn bis hin zu Mariendisteln reicht, seit vielen Jahren auf die Aufzucht und Verarbeitung der Tiere und hat einen eigenen Schlacht- und Verarbeitungsbetrieb aufgebaut. Die Kooperation mit Transgourmet hat bei Waldland der Geflügelmast „Flügel verliehen“. Zahlreiche neue Landwirte konnten in diese ertragreiche Form der Tiermast einsteigen und bauen oft auch selbst das Tierfutter an. Die Partnerschaft gibt allen Beteiligten durch fixe Abnahmemengen und -konditionen Sicherheit.

„Man muss die Tiere ins G‘spür kriegen“

Herbert Lahmer, der im südlichen Waldviertel Enten und Gänse mästet, ist froh: „Ich sehe in der Zusammenarbeit eine reelle Chance für uns und für die regionale Landwirtschaft, unsere Bauernhöfe nachhaltig und umweltbewusst zu bewirtschaften.“ Er selbst zieht aktuell 1.800 Gänse und 2.000 Enten auf seinem Hof groß – und ist ein „Quereinsteiger“ in der Geflügel-Mast. Die Tiere wachsen im ehemaligen, nunmehr umgebauten Kuhstall auf und haben dort „Luxus pur“ – Stichwort Fußbodenheizung für die Kleinsten und einen sonnendurchfluteten Wintergarten sowie großzügige Weide- und Freiflächen.

Herbert Lahmer zu seinem Zugang: „Waldland hat mich von Enten und Gänsen überzeugt – bei den Milchkühen hätte ich den Betrieb stark vergrößern müssen, um rentabel zu bleiben. Wir wurden von Anfang an tatkräftig unterstützt. Hätten wir einander nicht gefunden, dann stünde jetzt ein weiterer Hof leer.“ Dabei müsse man durchaus innovativ und geschickt sein, da es für Enten und Gänse keine fertigen Ställe etc. gibt und – noch viel wichtiger – „man muss die Tiere ins G’spür kriegen.“ Dass er und seine Familie sich ausreichend Zeit nehmen und die Enten und Gänse oft bis spät in die Nacht beobachten, um „herauszufinden, was ihnen taugt“, zeigt seinen engagierten Zugang. So haben beispielsweise die Gänse ein „Schlaflicht“ und können Musik hören.

