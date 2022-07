Restart mit Qualitätsbewusstsein: Kraut für Sonne im Herzen

Werbung

Als der Hype von Johanniskraut als natürliches Antidepressivum begann (1996), stieg natürlich auch der Bedarf an diesem Rohstoff in der Pharmaindustrie. „Da haben Pharmaproduzenten auch bei uns angefragt, und weil unsere Waldland-Bauern immer so viel Pioniergeist zeigen, haben wir sozusagen über den Winter mit der Johanniskrautproduktion begonnen“, erinnert sich Franz Tiefenbacher (Waldland Naturstoffe GmbH) an den Beginn mit vier Bauern und maximal sieben Hektar Johanniskraut-Anbaufläche 1997.

Durch die stetig steigende Nachfrage am Waldland-Johanniskraut wuchsen die Anbauflächen bis zur Jahrtausendwende auf 250 Hektar.

Wildsammlungen aus Übersee waren Konkurrenz

Plötzlich brach die Nachfrage nach pharmazeutischem Johanniskraut von Waldland ein. Tiefenbacher erklärt: „Die Industrie griff auf die günstigeren Wildsammlungen aus Übersee zurück.“

Waldland musste die Anbauflächen für Johanniskraut um die Hälfte reduzieren, weil es einfach nicht mehr genug Abnehmer aus der Pharmaindustrie gab. Franz Tiefenbacher versuchte immer wieder, den Absatzmarkt zu erhöhen, doch anfangs vergeblich. „Fünf Jahre später wurde ich um ein Gespräch gebeten, und ein Vertreter der Pharmaindustrie hat mir sein Leid geklagt. Die Qualität der Wildsammlungen würde nicht mehr entsprechen, die Wildsammlungen wären mit giftigen Pflanzen verunreinigt“, erzählt Tiefenbacher.

Waldland fuhr die Johanniskraut-Produktion in der Zwischenzeit zwar auf „Halbmast“, verwendete diese Jahre aber, um Erfahrungen zu sammeln und die Produktion zu perfektionieren. Die Pharmaindustrie kam als Abnehmer wieder zurück.

Hohe Qualitätsansprüche werden befriedigt

„Es ist unsere Kernkompetenz, die Kräfte der Natur, die in den Heilkräutern sind, im Zuge einer Trocknung zu erhalten“, so Tiefenbacher. Aktuell kultivieren die Waldland-Bauern verschiedene Johanniskraut-Sorten mit unterschiedlichem Wirkstoffgehalt, je nach Bedarf der Pharmaindustrie.

Die Erntezeit beginnt um „Johanni“ (24. Juni) und dauert mehrere Wochen, da die Pflanzen in den unterschiedlichen Lagen der Region zeitversetzt den höchsten Wirkstoffgehalt entwickeln und so auch den Erntezeitpunkt bestimmen.

