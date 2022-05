Waldland: Hallenbau unter Zeitdruck

Werbung

Es war Ende 2021 ein riesiger Rückschlag für die Firma Waldland: Zwei Hallen inklusive Trocknungsöfen und ein Teil der Jahresernte brannten komplett ab. Ein Schaden im zweistelligen Millionenbereich war zu beklagen.

Dann ging es aber rasch an die Zukunftsplanung. Neue Hallen müssen nämlich her, um Kapazitäten für die Trocknung von Gingko, Schnittlauch und Co. zu bekommen. Etwas mehr als sechs Monate nach dem Brand können sich die neuen Hallen bereits sehen lassen, denn die Arbeiten sind für die Kürze der Zeit sehr weit fortgeschritten.

„Alles läuft nach Plan. Wir können mit dem bisherigen Verlauf der Bauarbeiten sehr zufrieden sein“, berichtet Geschäftsführer Gerhard Zinner und lobt im gleichen Zug die gute Zusammenarbeit mit Baufirma und den Behörden.

Nach dem Brand musste es nämlich schnell gehen.

Trocknungshallen sollen vor der Ernte fertig sein

„Wir sind getrieben durch die Vegetationszeiten, weshalb wir sofort mit den neuen Hallen beginnen mussten. Ansonsten hätten wir gar ein ganzes Jahr verlieren können“, meint Zinner.

Rund ein Drittel der Trocknungskapazitäten geht Waldland aktuell noch ab. Der erste Probebetrieb der neuen Hallen inklusive der neuen Trocknungsöfen soll aber schon Ende Juli starten. Ganz fix sei das aber noch nicht, da Lieferverzögerungen in diesen Zeiten nicht auszuschließen sind.

Die Hallen stehen schon auf festen Beinen, und auch die Trocknungsöfen werden bereits zusammengeschraubt.

Das neue Areal soll dabei in etwa den gleichen Umfang wie vorher haben, in Zahlen ausgedrückt rund 5.000 Quadratmeter. Nur die technische Ausstattung wird zumindest zu Beginn bei nur 75 Prozent liegen.

Geplant ist im Endausbau allerdings noch eine zweite Trocknerlinie, mit der tatsächlich gut 50 Prozent mehr Leistung als vor dem Brand erreicht werden könnte.

Größere Distanz zwischen Trocknungsanlagen

Im Fokus stehe laut Zinner auch erhöhte Betriebssicherheit, damit sich Szenen wie aus dem Vorjahr nicht wiederholen. „Es gibt jetzt mehr Brandabschnitte, mehr noch, als sie behördlich vorgeschrieben sind. Früher waren die Trockner auch noch näher aneinander gebaut. Jetzt ist eine Wand dazwischen“, erklärt er.

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 12 bis 13 Millionen Euro.

