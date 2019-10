Eine Erfolgsgeschichte, um die Österreich europaweit beneidet wird, feierte am Sonntag in der Ginkgo- Festhalle in Oberwaltenreith Jubiläum: Seit 35 Jahren bildet Waldland die Lebensgrundlage für zahlreiche Menschen in der Region.

Robert Haidl, Obmann des Vereins für Waldviertler Sonderkulturen, zollte Anerkennung: „Waldland ist längst in der Oberliga der Produzenten pflanzlicher und tierischer Nischenprodukte angekommen.“ Teil des Erfolges seien Bauern und Mitarbeiter, die in gegenseitigem Vertrauen wirken.

Basis gemeinsam mit Adi Kastner geschaffen

Bezirkshauptmann Michael Widermann erinnerte an Dinge, die anfangs belächelt wurden, wie den Duft zur Zeit der Schnittlauchernte oder die „Salattraktoren“, die mit Biodiesel betrieben wurden. Johannes Fankhauser, der Glückwünsche von Ministerin Maria Patek übermittelte, bemerkte: „Ich habe das Gefühl, dass jeder Förderungs-Euro gut investiert ist und mehrfach zurückkommt.“

Gerhard Zinner, der Chef und „Gründungsvater“ von Waldland, gewährte Einblicke in die Betriebsstruktur. Derzeit liefern 925 landwirtschaftliche Betriebe die Ernteprodukte von rund 70 Sorten Sonderkulturen, die von 168 Mitarbeitern übernommen und aufbereitet werden. Dazu kommen tierische Produkte wie Freilandgeflügel und Fische aus der Kreislaufanlage. „Waldland tickt etwas anders als der Standard“, sagte Zinner. „Alles Geld, das verdient wird, wird wieder investiert.“

Den Produzenten von Sonderkulturen werden Dienstleistungen angeboten, sodass diese nicht so schnell den Abnehmer wechseln. Highlights der Produktion sind Blütenstaub, Trockenschnittlauch, Ginkgoblätter, Schlüsselblumen, Johanniskraut und natürlich der Waldviertler Graumohn. In manchen Bereichen gab es auch Niederlagen, wenn etwa für ein Produkt die Zeit noch nicht reif war. Zinner lud die Gäste dann ein, Anlagen, Arbeit und Technik an 34 Stationen anzuschauen.

Landes-Landwirtschaftswirtschaftskammerpräsident Johannes Schmuckenschlager stellte fest: „Die Umsatzzahlen dürften passen, betrachtet man die rege Bautätigkeit.“ 1984, als Adi Kastner mit 70 Landwirten den Waldviertler Sonderkulturenverein gründete, war das teilweise ein recht holpriger Start. Doch damit war die Basis für das Unternehmen Waldland geschaffen. Geschäftsführer Gerhard Zinner und seine Gattin Hannelore sowie Regina Almeder und Agnes Schierhuber waren von Anfang an mit dabei.

„Waldland ist im wahrsten Sinn des Wortes der Schnittlauch aufs Brot“, merkte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf an. „Das Waldviertel ist extrem gut unterwegs, zeigt Hochkonjunktur, denn tüchtige und mutige Menschen haben das Richtige getan. Bleibt mutig! Ihr habt die volle Unterstützung des Landes“, so Pernkopf.