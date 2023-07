Niederösterreichische Berufsjäger tagten in Allentsteig

Das 28. Treffen der Berufsjägervereinigung Niederösterreichs fand in den Räumlichkeiten der Heeresforstverwaltung am Truppenübungsplatz Allentsteig statt. Sylvia Scherhaufer, die Geschäftsführerin des Niederösterreichischen Landesjagdverbands übernahm zur Neuwahl den Vorsitz. Alle Kandidaten wurden einstimmig in ihre Funktionen gewählt. Obmann ist Helmut Schandl aus Mitterreith, sein Stellvertreter Christoph Rogge, Kassier Peter Schweiger sowie die Rechnungsprüfer Wolfgang Pfeffer und Stefan Bichler. Die Gebietsverantwortlichen sind Simon Zauner (Waldviertel), Michael Heindl (Weinviertel), Patrik Bichler (Industrieviertel) und Peter Schweiger (Mostviertel). Als Mitglieder des Ehrengerichts wurden Sylvia Scherhaufer und Hubert Leitgeb bestimmt.