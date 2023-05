Viel Spaß: Senioren trainieren E-Bike-Fahren in Echsenbach

Am ersten Tag der Eisheiligen hatte es Pankratius intensiv drauf, aber der E-Bike Kurs in Echsenbach fand trotzdem statt. Obwohl es kalt war und leichter Nieselregen herrschte, waren zehn wetterfeste Senioren zum E-Bike-Kurs auf den Übungsplatz gekommen. Zwei von ihnen waren nicht selber im Besitz eines E-Bikes und bekamen eines vom ÖAMTC zur Verfügung gestellt. Der Instruktor Manfred vom ÖAMTC hatte sich einige tolle Übungen, mit Hütchen und Kegel, für die Teilnehmer ausgedacht.

Pünktlich begann die vom Touring-Club initiierte Gratisschulung für E-Bike-Fahrer mit einer Runde freien Fahrens. Danach trafen alle wieder beim Instruktor zusammen und bekamen die erste Aufgabe: Beim Kreuz&Quer-Fahren ein sicheres Gefühl zu bekommen, um auf andere Teilnehmer Rücksicht nehmen zu können. Sehr professionell erklärte Manfred nach jedem Durchgang die Aufgaben und kam später zu den technischen Details eines E-Bikes, wie auch zur Funktion und Wirkung der Bremsen, woraufhin zahlreiche Bremsübungen folgten.

„Es ist sehr wichtig,“ meinte der Instruktor, „dass die Leute das Bike und was das Fahrrad kann gut kennen lernen, um Unfälle möglichst zu vermeiden und somit auch sicherer im Straßenverkehr teilnehmen können.“

Alle waren mit voller Motivation dabei und positiv von diesem Kurs angetan. „Es gibt zwar keine Urkunden über die Teilnahme, aber jeder bekommt eine Broschüre mit wichtigen Hinweisen um das Erlernte immer wieder nachlesen zu können“, erklärte Manfred abschließend.

Teilnehmer Johann Ranftl Foto: NOEN

Bei einem der Teilnehmer, Johann Ranftl aus der Gemeinde Echsenbach, war sofort zu erkennen, dass er schon viel mit seinem E-Bike gefahren sein muss und er erzählte auch einiges: „Zu meiner Pensionierung habe ich dieses E-Bike gekauft und bin schon über 3000 Kilometer damit gefahren“, erklärt er. „Da ich nicht alles wissen kann was es noch alles über E-Bikes zu erfahren gibt, wie man es richtig fährt und was zu beachten ist, nehme ich an dieser Schulung teil, um Neues zu erfahren und dazuzulernen. Es macht großen Spaß damit zu fahren, viel toller als mit meinem alten Rad.“

