Gelbe Engel eröffnen neuen Stützpunkt in Zwettl

Mit einer langen Liste an Ehrengästen eröffneten ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold, Kaufmännischer Direktor Oliver Krupitza und Ernst Kloboucnik, ÖAMTC-Landesdirektor für Wien, NÖ und Burgenland gemeinsam mit Zwettl-Stützpunktleiter Ewald Braunstein, seinem Stellvertreter Markus Tüchler und nicht zuletzt ÖAMTC-Vizepräsidentin Hermine Hackl den neuen, modernen und großzügig gebauten Stützpunkt in der Andre Freyskorn Straße im Gewerbegebiet in Zwettl.

Bei der Feier in einem eigens aufgestellten Festzelt kamen viele zu Wort. ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold und Landesrat Ludwig Schleritzko sprachen über Kooperationen von Land und ÖAMTC. Schmerold: „Dienstleistungen sind extrem wichtig, neben digitalen braucht es auch analoge, dazu gehören auch moderne Stützpunkte.“ Landesrat Schleritzko habe den ÖAMTC in seiner Tätigkeit als für Verkehr zuständigen Landesrat als guten Partner kennengelernt. „Niederösterreich ist ein Land der Pendler, hier braucht es neben guten Straßen auch gute Player wie den ÖAMTC“, so Schleritzko.

ÖAMTC-Landesdirektor Kloboucnik freut sich, nun hier in Zwettl auch Service anbieten zu können, die der geänderten Mobilität heutzutage entspreche, wie Gasanlagenüberprüfung für Campingfahrzeuge, E-Mobilität und Service für E-Bikes. Seit 55 Jahren besteht der ÖAMTC hier in Zwettl an wechselnden Standorten, zum neuen Standort hat auch Landtagsabgeordneter, Bürgermeister Franz Mold beigetragen, um ein ausreichend großes Grundstück an diesem Standort finden zu können. Mold: „Der neue Stützpunkt ist architektonisch beeindruckend und es freut mich, dass dieser hier an diesem Standpunkt entstehen konnte.“

Oliver Krupitzka, kaufmännischer Direktor ÖAMTC, betonte, dass die Mitgliederzahl des ÖAMTC beständig wachse. Dieser Standort hier in Zwettl sei nicht nur modern, sondern auch umweltfreundlich gestaltet. „Pflaster statt Asphalt wirkt gegen Bodenversiegelung“, so Krupitzka, der auch auf die leistungsstarke PV-Anlage auf dem Dach des Gebäudes, Heizung via Wärmepumpen und die Holzbauweise des Gebäudes verwies. Das alles erfreute ÖAMTC-Vizepräsidentin Hermine Hackl besonders. Sie, die Wald- und Holzfachfrau, errechnete humorvoll gemeinsam mit den Ehrengästen, dass ÖAMTC hier 450 Tonnen CO2 verbaut habe - „Das ist wirklich richtig viel!“, so Hackl - das verbaute Holz bereits in 450 Sekunden in ganz Österreich wieder nachwachse. Für Hermine Hackl sei dies ein besonderer Tag gewesen, weil dieser Standort für sie als im Bezirk wohnhaft, ihr Heim-ÖAMTC-Stützpunkt sei.

Dreifacher Segen für die Gelben Engel und ihre Mitglieder. Zuletzt gab es noch einen dreifachen Segen, ausgesprochen durch Pfarrerin Seniorin Birgit Schiller, Abt Johannes Maria Szypulski und Zwettls Stadtpfarrer Janusz Wróbel. Anschließend öffneten die Ehrengäste gemeinsam das Tor zur Halle des neuen ÖAMTC-Stützpunktes und die Ehrengäste erhielten bei Führungen Einblicke in den neuen Standort.

Die ÖAMTC-Flugrettung zeigte bei der Eröffnung ihre Leistungen. Im Bild die beiden Flugretter Willi Welser und Hubert Maglock und rechts Pilot Fritz Wallner. Sie bleiben Freitag und auch am Samstag beim Tag der offenen Tür am Standort Zwettl. Funktionäre des ÖAMTC-Zweigvereines Grenzland: Regina Kitzler und Josef Hennerbichler Stefan Krapfenbauer (Rotes Kreuz Zwettl) und Zwettls Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller Dreifach-Segen von Abt Johannes (Stift Zwettl), Pfarrerin Seniorin Birgit Schiller und Zwettls Stadtpfarrer Janusz Wróbel Gemeinsam öffneten die Ehrengäste das Tor zum neuen ÖAMTC-Stützpunkt. Rita Kolm, Markus Tüchler und Ewald Braunstein feiern die Eröffnung. Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP, Mitte) mit ÖAMTC-Landesdirektor Ernst Kloboucnik (links) und ÖAMTC Direktor Oliver Schmerold (rechts) und Franz Schrammel, Bernhard Christ, Johann Gruber und Matthias Gruber vom ÖAMTC-Zwettl-Stützpunkt. Als begeisterter Radler informierte sich Josef Schaden, Bürgermeister von Schweiggers, bei Rita Kolm über die Fahrrad-Service-Stellen. Groß ist die Freude bei Bürgermeister Franz Mold, Stützpunktleiter Ewald Braundstein und Landesdirektor Ernst Kloboucnik über das Gelingen dieses Stützpunktes am neuen Standort

