Thule-Heckträger war Hauptgewinn

Stützpunktleiter Ewald Braunstein, sein Stellvertreter Markus Tüchler und Rita Kolm übergaben am 13. Juni die fünf Preise an die Gewinner am neuen Stützpunkt des ÖAMTC in Zwettl. Das Gewinnspiel gab es anlässlich der Stützpunkt-Eröffnung Ende April, zu der alle Mitglieder und Kunden zur großen Eröffnungsfeier eingeladen waren. An diesem Tag waren rund 2.000 Besucher vor Ort.

Die Gewinner der fünf Preise: 1. Preis: Thule Heckträger, Bernadette Tüchler, Großotten 2. Preis: Kindersitz Joie nach Wahl, Kerstin Köck., Kirchschlag 3. Preis: Gutschein 100 Euro für ÖAMTC Reisen, Josef Bichl, Oberwaltenreith 4. Preis: ÖAMTC Liegestuhl, Werner Ederer, Großweißenbach 5. Preis: ÖAMTC Spielstation, Alexandra Hahn-Rammel, Zwettl