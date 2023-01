Zwist um Bahnstrecke im Bezirk Zwettl

Werbung

Foto: NOEN

Wenn man auf das System an öffentlichen Verkehrsmitteln im Bezirk schaut, stellt sich die Frage, wo man überhaupt anfangen soll. Manche sprechen gar von einem „nicht existenten Öffi-System“, wie etwa SPÖ-Spitzenkandidat Herbert Kraus. Im Vorlauf der Landtagswahl wird das Dauerthema wieder besonders brisant. Von der Opposition wird der ÖVP ein Versäumnis über Jahrzehnte hinweg angekreidet. Dass es in Zeiten des Klimawandels ein Umdenken im Verkehrssystem braucht, darin sind sich alle Parteien einig. Nur beim „Wie?“ gibt es mehrere Ansätze.

„Bezirkshauptstadt muss an Eisenbahn angebunden sein.“

Der Elefant im Raum ist natürlich die Zugstrecke Zwettl-Schwarzenau. SPÖ, FPÖ, Grüne und auch NEOS fordern eine Reaktivierung der 2010 stillgelegten Strecke. „Es kann nicht sein, dass eine Bezirkshauptstadt nicht an die Eisenbahn angebunden ist“, meint Herbert Kraus. Während Gmünd, Waidhofen und Horn alle direkte Verbindungen nach Wien haben, schauen die Zwettler jetzt schon seit geraumer Zeit durch die Finger. Fast 13 Jahre, um genau zu sein.

Auch FPÖ, Grüne und NEOS fordern geschlossen die Reaktivierung der Bahnstrecke. „Die ÖVP war hauptverantwortlich, dass der Schienenverkehr überhaupt eingestellt wurde“, betont FPÖ-Spitzenkandidat Alois Kainz. Ebenso will sich NEOS-Spitzenkandidatin Prisca Preiss für eine regelmäßige Zugverbindung von Wien nach Zwettl einsetzen.

ÖVP-Spitzenkandidat Franz Mold verteidigt unterdessen die Schließung der Bahnstrecke und belegt diese mit der fehlenden Nachfrage und der Umständlichkeit. „Warum haben wir die Strecke damals stillgelegt – weil einfach keiner damit gefahren ist“, sagt er. Der Umweg, zuerst 20 Kilometer nach Norden zu fahren, um dann erst Richtung Wien zu kommen, sei nicht praktikabel.

„Das dauert einfach zu lange und zahlt sich für die meisten nicht aus. Da ist man schneller, wenn man nach Krems fährt und von dort mit dem Zug weiter“, meint Mold. Stattdessen stehe bei ihm der Ausbau des Bahnverkehrs im Norden des Bezirkes an vorderster Stelle, um die bestehende Verbindung schneller zu machen. In diesem Punkt stimmen auch die anderen Parteien wieder zu. Prisca Preiss möchte eine dichtere Taktung der Züge, ebenso Silvia Moser von den Grünen.

Vielfach gefordert wird außerdem ein größeres Angebot an Busverbindungen, auf die auch Franz Mold setzt. Auf das Problem mit dem sogenannten „letzten Kilometer“ angesprochen, meinte Mold: „Es stimmt, viele haben in ihrer Ortschaft keine Haltestelle des Linienverkehrs, und hier gilt es neben den bestehenden Zubringermodellen Neues auszuprobieren“.

Neues Bussystem vorgestellt

Im Gespräch mit der NÖN stellte er dann ein neues System vor, das demnächst in einer Modellregion in Niederösterreich versucht werden soll. Aufgrund eines Telefonanrufs soll der Kunde innerhalb einer halben Stunde von einem Fuhrunternehmen von der Haltestelle in seinem Ort abgeholt und zur nächstgelegenen Haltestelle des Linienverkehrs gebracht werden. Diese Fahrt soll zum normalen Tarif bzw. im besten Fall durch das Klimaticket des Kunden abgegolten werden.

Ein ähnliches Konzept schlägt auch Herbert Kraus vor. „Es braucht kleine Busse, 9-Sitzer würden schon völlig reichen, die von allen 23 umliegenden Gemeinden nach Zwettl fahren und sogar noch kleinräumiger zwischen den Hauptorten und Katastralgemeinden“, schildert er. Derzeit bestehe nämlich keine Chance, ohne Auto von den Dörfern in die Hauptorte zu kommen. „Man kann mit dem Auto oder Rad fahren oder zu Fuß gehen. Sonst gibt‘s bei uns einfach nix.“

Für die Grünen steht zudem eine bessere Busverbindung nach St. Pölten weit oben auf der Agenda. „Zu den üblichen Arbeitszeiten gehen Busse, aber außerhalb wird es schon wieder schwierig“, berichtet Silvia Moser. Es brauche regelmäßige Verbindungen und nicht nur morgens und abends.

Von der FPÖ kommt zusätzlich noch die Forderung nach einem Ausbau des Straßennetzes, und nicht nur irgendeiner Straße. „Wir stehen nach wie vor hinter der Waldviertelautobahn und der Europastraße“, sagt Alois Kainz. Das Waldviertel habe an allen Fronten noch enormen Aufholbedarf.

Noch ein weiter Weg

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.