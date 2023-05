Den Kameraden fehlt der Nachwuchs im Bezirk Zwettl

Die Delegierten aller Orts- und Stadtverbände der Kameradschaftsbünde des Bezirkes Zwettl trafen sich diesmal in Allentsteig zum Hauptbezirkstag.

Hauptbezirksobmann (HBO) Robert Reuberger bedankte sich zu Beginn der Tagung beim Obmann des ÖKB Allentsteig, Gerhard Elsigan, sowie bei Bürgermeister Jürgen Koppensteiner für die Organisation und Möglichkeit zur Abhaltung dieser Veranstaltung vor Ort.

Bürgermeister Jürgen Koppensteiner stellte im Zuge der Grußworte die Stadtgemeinde Allentsteig sehr ausführlich und informativ vor. HBO Reuberger berichtete über die Tätigkeiten und aktuellen Themen im letzten Jahr. In Folge konnten sehr positive Berichte aus den Orts- und Stadtverbänden vorgebracht werden.

Einziger Wermutstropfen bei den Verbänden ist ein akutes Nachwuchsproblem bei Mitgliedern und Funktionären. In den Ausführungen des Hauptbezirksobmannes muss demnach hinkünftig verstärkt auf Mitgliederwerbung und Motivierung der Mitglieder, speziell im Nachwuchsbereich zur Funktionärsausübung gelegt werden. Demzufolge kann und wird es auch vermieden werden können, dass Verbände aufgelöst werden müssen. Im Gegenteil, soll es sogar gelingen, den Stadtverband Zwettl wieder einer Reaktivierung zu zuführen, was sich Reuberger als vorrangiges Ziel setzt.

Auch der Präsident des ÖKB NÖ, Josef Pfleger, stimmte diesen Ausführungen des Hauptbezirksobmannes in seinen Grußworten und Ausführungen vollinhaltlich zu. Präsident Pfleger führt weiter aus, dass der ÖKB Niederösterreich „Partner des Bundesheeres“ ist. Auch dankte er seinem Vorgänger, dem Ehrenpräsidenten des ÖKB NÖ, Franz Teszar, für die ausgezeichnete Arbeit vor seiner Amtszeit, was auch zum positiven Ansehen des Kameradschaftsbundes in Niederösterreich bzw. ganz Österreich als auch in der Bevölkerung beigetragen hat. Weiters hielt er einen Ausblick über die geplanten Tätigkeiten im Landesverband.

Im Anschluss wurde dem ehemaligen Hauptbezirksobmann Alfred Huber eine Urkunde über die Ernennung zum Ehrenobmann überreicht.

