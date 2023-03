Intensivausbildung abgeschlossen

Mit der kommissionellen Lehrabschlussprüfung haben insgesamt 14 Teilnehmer Ende Februar die 13-monatige Facharbeiter-Intensivausbildung zum Garten- und Grünflächengestalter (Landschaftsgärtner) erfolgreich abgeschlossen. Finanziert wird diese Ausbildung vom AMS Niederösterreich und vom Land Niederösterreich. Als Kursträger fungiert der Verein Ökokreis, der seit 35 Jahren Menschen in dieser Branche schult und ihnen auch berufsrelevante ökologische Spezialkenntnisse vermittelt, die insbesondere in Zeiten des Klimawandels und des Artensterbens gefragt sind.

Die Prüfungskommission zeigte sich vom Fachwissen der Kursabsolventen beeindruckt. Zwei Kandidaten legten ihre Gesellenprüfung sogar mit ausgezeichnetem Erfolg ab und zehn weitere mit gutem Erfolg. Dadurch wird das hohe Ausbildungsniveau noch unterstrichen. „Für die Absolventen eröffnen sich nun wieder neue berufliche Chancen am Arbeitsmarkt, denn gut qualifizierte Fachkräfte sind in der Wirtschaft gefragt“, so der Ausbildungsleiter Christoph Fach. Bei den meisten Absolventen laufen übrigens schon Erfolg versprechende Bewerbungen, einige haben bereits Zusagen für einen konkreten Beschäftigungsbeginn.

