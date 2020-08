Der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Alois Kainz übt starke Kritik am Vorgehen von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Er fordert zudem den Truppenübungsplatz (TÜPl) Allentsteig zu stärzen und zur Sicherheitsinsel zu strukturieren. Vom Ministerium seien derzeit keine solchen Änderungen angedacht.

Der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Alois Kainz kritisierte bei der Pressekonferenz am 18. August in Allentsteig das Vorgehen von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und sprach sich dafür aus, den Truppenübungsplatz (TÜPl) Allentsteig als Sicherheitsinsel einzurichten.

Kainz glaubt an weitere Kürzungen

Der Abgeordnete bezeichnet das Vorgehen von Bundesministerin Tanner als unkoordiniert und zeigt sich nicht überzeugt, dass die zuvor angekündigten Kürzungen wirklich vom Tisch sind, sondern glaubt an einen „geheimen Kürzungsplan“. Deshalb habe man gemeinsam mit SPÖ und NEOS einen Misstrauensantrag gegen die Ministerin eingebracht. Von der Pressestelle des Ministeriums heißt es dazu: „Alle Mitarbeiter werden ihre Beschäftigung behalten, lediglich personelle Abgänge, zum Beispiel Pensionierungen, werden nicht alle nachbesetzt.“

Der Abgeordnete plädiert aber vor allem dafür, dass man den TÜPl Allentsteig zur Sicherheitsinsel strukturieren sollte, also zu einem Standort, der im Katastrophenfall eine regionale Durchhaltefähigkeit gewährleisten soll. Fehlen würde dem Standort dafür lediglich eine Truppenküche und eine eigene Wärmeversorgung. Für eine Biomasseheizanlage sei das Personal zur Schadholzaufarbeitung und die notwendigen Geräte bereits vor Ort.

Die Truppenküche sei in den beiden Kasernen von Allentsteig ebenfalls leicht umzusetzen. „Es gab eine Küche, wo vor Ort gekocht wurde. Seit 2013 wird in Wiener Neustadt gekocht und das Essen mit dem Lastwagen hergebracht“, berichtet Kainz, und: „In der Liechtensteinkaserne ist die Truppenküche nicht zurückgebaut worden. Dort könnte sie innerhalb von Wochen wieder in Betrieb gehen.“ Das Personal sei zudem noch vorhanden und erhalte auch den gleichen Lohn.

Heer im Ernstfall ohne Versorgung

Das Problem an der derzeitigen „cook and chill“ Methode sieht der Abgeordnete auch darin, dass, sollte die zentrale Küche im Ernstfall angegriffen werden, das Heer ohne Versorgung dasteht. Vom Ministerium heißt es, dass die Selbstversorgungsfähigkeit der Kasernen gestärkt werden soll, aber auch: „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden die Prioritäten und die bisher dazu angewendeten Kriterien nicht abgeändert.“

Schließlich fordert Kainz noch, dass das Ministerium freie Arbeitsplätze am TÜPl zur Nachbesetzung im Zuge von Neuaufnahmen freigeben sollte, denn das würde der Region helfen.